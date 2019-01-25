Yarının Dünyası konusu ve oyuncuları: Yarının Dünyası filminde kimler oynuyor?

Televizyon ekranlarında yayınlanan filmler merak konusu oluyor. Yarının Dünyası filminde hangi oyuncular oynuyor ve film ne zaman çekildi? İşte merak edilenler…

YARININ DÜNYASI FİLMİ KONUSU

Yarının Dünyası, izleyiciye sadece rüyalarda görülebilecek türden yeni boyutların içinde, aralıksız maceradan oluşan heyecanlı bir yolculuk vadediyor. Ortak bir kaderle birbirlerine bağlı olan, hayal kırıklıklarından yorgun düşmüş, bir zamanların dahi çocuğu Frank ve zeki, bilime meraklı Casey “Yarının Dünyası” olarak bilinen, zaman ve uzayda esrarengiz bir şekilde var olan yerin, sırlarını ortaya çıkarmak üzere tehlikeli bir yolculuğa çıkarlar.

YARININ DÜNYASI OYUNCULARI

Filmin başrollerinde;

George Clooney,

Britt Robertson,

Hugh Laurie,

Kathryn Hahn,

Judy Greer gibi ünlü oyuncular var.