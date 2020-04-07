Yarının Dünyası’nda kimler oynuyor? Yarının Dünyası filmi konusu ve oyuncuları…

Başrollerinde George Clooney, Hugh Laurine, Britt Robertson’ın yer aldığı film bilim kurgu ve macera türünde. Film; Lindelof, Bird, Jensen'in “Tomorrowland” adındaki hikayesinden uyarlanmıştır. İşte Yarının Dünyası filmi hakkında merak edilenler…

YARININ DÜNYASI FİLMİNİN OYUNCULARI

YARININ DÜNYANIN KONUSU

Yarının Dünyası, izleyiciye sadece rüyalarda görülebilecek türden yeni boyutların içinde, aralıksız maceradan oluşan heyecanlı bir yolculuk vadediyor. Ortak bir kaderle birbirlerine bağlı olan, hayal kırıklıklarından yorgun düşmüş, bir zamanların dahi çocuğu Frank ve zeki, bilime meraklı Casey “Yarının Dünyası” olarak bilinen, zaman ve uzayda esrarengiz bir şekilde var olan yerin, sırlarını ortaya çıkarmak üzere tehlikeli bir yolculuğa çıkarlar. Filmin başrollerinde George Clooney, Britt Robertson, Hugh Laurie, Kathryn Hahn, Judy Greer gibi ünlü oyuncular var.