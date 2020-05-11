Yarının Sınırında filminin konusu ne? Yarısının Sınırında ne zaman çekildi, oyuncuları kim?

Yönetmenliğini Doug Liman'ın yaptığı 2014 yapımı aksiyon dolu macera Yarının Sınırında filmi, yılın en iyi filmlerinden biri olarak gösteriliyordu. Ünlü oyuncu Tom Cruise'nin başrolünde olduğu Yarının Sınırı hakkında ayrıntılar haberimizde…

YARININ SINIRINDA KONUSU

Yakın gelecekte dünyayı ele geçiren Mimics adlı uzaylı birliği, birçok büyük şehri yok eder ve milyonlarca insanı ölümün eşiğinde bekletir. Dünyada hiçbir ordu, onların hızına, silahlarının gücüne ve de en önemlisi telepati yoluyla emir verme ve uygulama güçlerine ulaşamaz. Artık dünyadaki tüm ordular bu uzaylı sürüsüne karşı güçlerini birleştirmek durumundadır ve bu güç birliği dışında ikinci bir şansları yoktur. Subay Bill Cage daha önce bu savaşlardan hiçbirine katılmamış tecrübesiz bir askerdir ve atıldığı yeni görevi onun için bir nevi intihar anlamına gelmektedir. Beklenen olur; Cage dakikalar içerisinde öldürülür… Fakat bu bir sonu değil, yeni bir başlangıcı doğurur.



YARININ SINIRINDA OYUNCULARI

Tom Cruise – Cage

Emily Blunt – Rita

Brendan Gleeson – General Brigham

Bill Paxton – Master Sergeant Farell

Jonas Armstrong – Skinner

Tony Way – Kimmel