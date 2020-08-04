Yasak Bölge filmi kaç yılında çekilmiştir? Yasak Bölge konusu ve oyuncuları…

Yönetmenliğini Camille Delamarre'nin yaptığı Yasak Bölge, bilim-kurgu severlerin beğendiği bir film olarak dikkatleri üzerine çekiyor. İlk kez 2014 yılında vizyona giren Yasak Bölge'de, uzaylılarla yapılan bir ilk kontak anlatılıyor. İşte Yasak Bölge filmi ile ilgili tüm bilgiler…

YASAK BÖLGE KONUSU

30 yıl önce uzaylılar dünyayla ilk bağlantılarını kurarlar.İnsanlar onlardan ya bir saldırı ya da büyük bir teknolojik ilerleme geleceğini bekliyorlardır. Fakat hiçbiri olmaz. Aksine, kendi gezegenlerinde son hayatta kalan uzaylılar sığınmak için dünyamıza gelirler. Tüm dünya devletleri onlarla ne yapacaklarını tartışırken, yaratıklar Güney Afrika’da District 9 olarak tanımlanan bir yere geçici olarak yerleştirilirler. Artık, uzaylıların dünyada bulunmasıyla ilgili sabırlar tükenmiştir. Uzaylılar üzerindeki kontrol, Multi-National United (MNU)’a verilmiştir. Bu özel şirket eğer uzaylıların silahlarından yapabilirlerse muazzam paralar kazanma peşindedir. Fakat şirket başarısız olmuştur, çünkü silahların aktivasyonu için gereken şey uzaylı DNA’sıdır. Bir MNU çalışanı olan Wikus van der Merwe, DNA’sını değiştiren gizemli bir virüsü kapınca, insanlar ve uzaylılar arasındaki tansiyon had safhaya gelir. Aynı zamanda Wikus en fazla peşinden koşulan ve en değerli adamı olmuştur. O, uzaylıların teknolojisini çözecek anahtardır. Şimdi Wikus’un bulunduğu düşmanca ortamda saklanacak sadece bir yeri vardır: District 9.

YASAK BÖLGE OYUNCULARI

Paul Walker – Damien Collier

David Belle – Lino

RZA – Tremaine Alexander

Gouchy Boy – K2

Catalina Denis

Ayisha Issa – Rayzah

Carlo Rota – George the Greek