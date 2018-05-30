Yasak Elma 12. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yasak Elma son bölüm izle

Yasak Elma 12. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yeni tanıtımda Zeynep ile Alihan'ın iyi bir ikili olduğunu söyleyen konukları keyifli anların yaşanmasına neden oluyor. Kimin asistanı olursan ol en son gelip bana hesap vereceksin cümlesi de izleyenleri tebessüm ettiriyor. İşte yeni tanıtım ve Yasak Elma son bölüm izleme linki...

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Yasak Elma 12. Bölüm 2. fragmanı geldi! Yeni tanıtımda Zaynep’in söylediği ‘Şeytan diyor ağzına böyle iki tane çak! cümlesi fragmanı izleyen herkesi kahkahaya boğuyor. İşte Yasak Elma yeni bölüm tanıtımı, Yasak Elma son bölüm izleme linki ve yeni gelişmeler…

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ender'in eve gelmesi bütün dengeleri değiştirir. Erim'in mutluluğu için sessiz kalan Halit Ender'in elini güçlendirirken, Yıldız çaresiz bu duruma katlanmak zorunda kalır. Zeynep ise şirket içi aldığı bir kararla Alihan'ı beklemediği yerden vurur. Alihan, Cem ve Zeynep yakınlaşmasından çok rahatsızdır. Bu durum onun çocukluğunda yaşadığı büyük travmayı yeniden hatırlamasına neden olur…

YASAK ELMA 12. BÖLÜM 2. FRAGMANI

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE