Yasak Elma 12. Bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Yasak Elma son bölüm izle

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma 12. Bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Yeni tanıtımda Zeynep Atlanta'ya gidiyor! Ender'İn Yıldız'ın kara kutusu' diye tanıştırdığı isim kim? İşte bu sorunbun yanıtı ve daha fazlası yeni bölümde. İşte yeni tanıtım ve Yasak Elma son bölüm izleme linki.

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Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam ve Sevda Erginci gibi önemli isimlerin paylaştığı Yasak Elma 12. Bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Yeni tanıtımda Zeynep patronu ile birlikte Amerika’ya gitmeye karar veriyor. İşte Yasak Elma 11. son bölüm izleme linki ve yeni gelişmeler…

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ender'in eve gelmesi bütün dengeleri değiştirir. Erim'in mutluluğu için sessiz kalan Halit Ender'in elini güçlendirirken, Yıldız çaresiz bu duruma katlanmak zorunda kalır. Zeynep ise şirket içi aldığı bir kararla Alihan'ı beklemediği yerden vurur. Alihan, Cem ve Zeynep yakınlaşmasından çok rahatsızdır. Bu durum onun çocukluğunda yaşadığı büyük travmayı yeniden hatırlamasına neden olur…



YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zehra'nın şok evlilik kararı evde bomba etkisi yaratır. Ender Sinan'la karşılaşmasının şokunu yaşarken kendini temize çıkarma ve evde kalmaya devam etme çabasındadır. Yıldız Ender'in ona patronluk taslamasına katlamaz ve Ender'i herkesin içinde rezil etmenin yollarını arar. Yıldız'a karşı kinlenen Ender'in son hamlesini oynamak için eline büyük bir koz geçer.

Alihan geçmişte yaşadığı travmalarıyla yüzleşirken, Zeynep'i tamamen kaybedecek olduğunu ve bir karar vermek zorunda olduğunu anlar. Zeynep'i kazanmak isterken vereceği yanlış karar ve Cem'in sürpriz teklifi, Alihan Zeynep ilişkisini tamamen çıkmaza sokacaktır…

Zeynep zor bir karar aşamasında… Onu yalnız bırakmamak için yarın 20.00’de FOX’ta buluşuyoruz. #YasakElma https://t.co/LT9HVp8mjk pic.twitter.com/2qWWv95Fru — Yasak Elma (@yasakelmafox) 3 Haziran 2018

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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