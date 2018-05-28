Yasak Elma 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma son bölüm izle

Yasak Elma dizisinin 11. son bölümü yayınlandı. Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna ve Eda Ece’nin yer aldığı dizi ekrana geldiği ilk günden beri izleyicilerin beğenisini kazanmış durumda. Senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Soyata’nın yazdığı dizinin yönetmenliğini ise Neslihan Yeşilyurt yapıyor. İzleyiciler merak ediyor: Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
YASAK ELMA YENİ FRAGMAN YAYINLANDI MI?
Ender'in eve gelmesi bütün dengeleri değiştirir. Erim'in mutluluğu için sessiz kalan Halit Ender'in elini güçlendirirken, Yıldız çaresiz bu duruma katlanmak zorunda kalır. Zeynep ise şirket içi aldığı bir kararla Alihan'ı beklemediği yerden vurur. Alihan, Cem ve Zeynep yakınlaşmasından çok rahatsızdır. Bu durum onun çocukluğunda yaşadığı büyük travmayı yeniden hatırlamasına neden olur…
Zeynep artık Cem’in asistanı… #katlanamıyorum @yasakelmafox pic.twitter.com/Gm89B731vN
— FOX (@FOXTurkiye) 28 Mayıs 2018
Yasak Elma yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.