Yasak Elma 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma son bölüm izle

Yasak Elma, FOX TV'nin yeni dizilerinden biri ve her pazartesi izleyicilerle buluşuyor. Yasak Elma'nın oyuncu kadrosu ve senaryosu dizi severlerin ilgisini çekmiş durumda. Özellikle yakışıklı oyuncu Onur Tuna genç kızların sıkı takibi altında. Dizinin son bölümünde, Alihan, Zeynep ile Cem'in yakınlaşmasından rahatsız oluyor. Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...

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Yasak Elma dizisinin 11. son bölümü yayınlandı. Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna ve Eda Ece’nin yer aldığı dizi ekrana geldiği ilk günden beri izleyicilerin beğenisini kazanmış durumda. Senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Soyata’nın yazdığı dizinin yönetmenliğini ise Neslihan Yeşilyurt yapıyor. İzleyiciler merak ediyor: Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YASAK ELMA YENİ FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Ender'in eve gelmesi bütün dengeleri değiştirir. Erim'in mutluluğu için sessiz kalan Halit Ender'in elini güçlendirirken, Yıldız çaresiz bu duruma katlanmak zorunda kalır. Zeynep ise şirket içi aldığı bir kararla Alihan'ı beklemediği yerden vurur. Alihan, Cem ve Zeynep yakınlaşmasından çok rahatsızdır. Bu durum onun çocukluğunda yaşadığı büyük travmayı yeniden hatırlamasına neden olur…

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

YASAK ELMA YENİ FRAGMAN

YASAK ELMA SON BÖLÜM