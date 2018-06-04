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Yasak Elma 12. bölümüyle sezon finali yaptı! Yasak Elma sezon finali izle!
Yasak Elma 12. bölümüyle sezon finali yaptı! Yasak Elma sezon finali izle!
Yasak Elma 12. bölümüyle sezon finali yaptı! Yasak Elma, her Pazartesi yeni bölümleri ile FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. Birbirine çok düşkün iki kız kardeşin hikayesinin ele alındığı dizinin başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece ve Sevda Erginci yer alıyor. Yasak Elma sezon finali full izle! İşte dizi ile ilgili son gelişmeler...
Magazin 4 Haziran 2018 - 23:04

Yasak Elma’nın son bölümünde; Zehra'nın şok evlilik kararı evde bomba etkisi yaratır. Ender Sinan'la karşılaşmasının şokunu yaşarken kendini temize çıkarma ve evde kalmaya devam etme çabasındadır. Yıldız Ender'in ona patronluk taslamasına katlamaz ve Ender'i herkesin içinde rezil etmenin yollarını arar. Yıldız'a karşı kinlenen Ender'in son hamlesini oynamak için eline büyük bir koz geçer.

 

Alihan geçmişte yaşadığı travmalarıyla yüzleşirken, Zeynep'i tamamen kaybedecek olduğunu ve bir karar vermek zorunda olduğunu anlar. Zeynep'i kazanmak isterken vereceği yanlış karar ve Cem'in sürpriz teklifi, Alihan Zeynep ilişkisini tamamen çıkmaza sokacaktır…

YASAK ELMA SON BÖLÜM

Son güncelleme: 07:35 - 05.06.2018
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