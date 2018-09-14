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Yasak Elma 14. bölüm 2. fragmanı: Yasak Elma’da Ender’in sinsi oyunları tutacak mı?
Yasak Elma 14. bölüm 2. fragmanı: Yasak Elma’da Ender’in sinsi oyunları tutacak mı?
Yasak Elma 14. bölümde neler olacak? Sürprizlerin ardı arkasının kesilmediği Yasak Elma son bölümde; Yıldız ve Zeynep'in aldığı radikal kararlar damga vurdu. Yasak Elma'nın 14. bölüm 2. fragmanında Ender'in Yıldız'a dair yaptığı hamleler dikkat çekiyor. Aşağıdaki videodan Yasak Elma 14. bölüm 2. fragmanını izleyebilirsiniz...
Magazin 14 Eylül 2018 - 07:47

Yasak Elma yeni sezona hızlı giriş yaptı. Pazartesi akşamları ekrana gelecek olan Yasak Elma’nın 14. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yasak Elma yeni bölümde Ender’in Yıldız’a oynadığı oyunlar dikkat çekiyor. İşte Yasak Elma 14. bölüm 2. fragmanı…

YASAK ELMA 14. BÖLÜM 2. FRAGMAN

YASAK ELMA 14. BÖLÜM 1. FRAGMANI

Yasak Elma'da Alihan Zeynep'in gönlünü kazanmak için elinden geleni yapıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Şengül’ün ihanetiyle sarsılır. Halit’e sürekli kendini ispat etmek zorunda olması onu çok yormuştur. Ender’le olan savaşını kaybettiğine inanarak evliliğiyle ilgili önemli bir karar alır. Zeynep ise Yıldız’ın aldığı karardan habersiz Amerika’ya varır. Alihan Zeynep’e yetişememesinin üzüntüsünü yaşarken Zeynep’i geri kazanmanın yollarını arayacaktır.

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE

Son güncelleme: 08:18 - 14.09.2018
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