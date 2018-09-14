Yasak Elma 14. bölüm 2. fragmanı: Yasak Elma’da Ender’in sinsi oyunları tutacak mı?

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Yasak Elma yeni sezona hızlı giriş yaptı. Pazartesi akşamları ekrana gelecek olan Yasak Elma’nın 14. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yasak Elma yeni bölümde Ender’in Yıldız’a oynadığı oyunlar dikkat çekiyor. İşte Yasak Elma 14. bölüm 2. fragmanı…

YASAK ELMA 14. BÖLÜM 2. FRAGMAN

YASAK ELMA 14. BÖLÜM 1. FRAGMANI

Yasak Elma'da Alihan Zeynep'in gönlünü kazanmak için elinden geleni yapıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Şengül’ün ihanetiyle sarsılır. Halit’e sürekli kendini ispat etmek zorunda olması onu çok yormuştur. Ender’le olan savaşını kaybettiğine inanarak evliliğiyle ilgili önemli bir karar alır. Zeynep ise Yıldız’ın aldığı karardan habersiz Amerika’ya varır. Alihan Zeynep’e yetişememesinin üzüntüsünü yaşarken Zeynep’i geri kazanmanın yollarını arayacaktır.

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