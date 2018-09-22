Yasak Elma 15. bölüm 3. fragman geldi! Yasak Elma yeni fragmanda Ender’in eline geçen büyük koz!

Yasak Elma 15. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma'nın yeni fragmanında sürpriz bir misafir diziye dahil oluyor. Bu misafir Yıldız için kötü Ender için iyi haber demek. Üstelik Yıldız ile Halit'in ilişkisi de zarar görmeye başlıyor. İşte Yasak Elma 15. bölüm 3. fragmanı..

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Yasak Elma yeni fragman izleyicileri etkilemeyi başardı. Yasak Elma 15. bölümünde güç kazanmış bir Ender ve başına geleceklerden habersiz bir Yıldız izleyeceğiz. Ender’in eline büyük bir koz geçti, hem de bu koz kapısına kadar geldi. Gelen kişi Yıldız’ın eski kocası.. 3. yeni fragmanda Ender ile Yıldız karşı karşıya geliyor. Yıldız’ın eski kocası Ender’e gidiyor. Bu şekilde Ender’in Yıldız’a yeni darbesinin nereden geleceği de belli oluyor. Yıldız, Ender’le uğraşırken, Zehra ile Alihan aşkı yeniden doğuyor. Alihan, Zehra’yı ikna etmeye başlıyor.

Öte yandan yayınlanan yeni bölüm fragmanlarında Yıldız ile Halit’in ilişkilerinin de sallanacağı görülüyor. Defne karakteri 15. bölümde daha çok aktif rol alacağa benziyor. İşte Yasak Elma 15. bölüm yeni fragmanları…

YASAK ELMA 15. BÖLÜM 3. FRAGMAN

YASAK ELMA 15. BÖLÜM 2. FRAGMAN

YASAK ELMA 15. BÖLÜM İLK. FRAGMAN

YASAK ELMA 14. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ender, Sinan'la olan ilişkisini saklamak için Zehra'yı ikna etti. Zehra kocası ile Ender'e inanıp onların planına uyar. Ender, Zehra ile giden kötü ilişkisini düzeltmeyi başarır, Zehra babası Halit ile barışır. Yeni bölümde Halit, Yıldız'ı balayına götürür ve boşanmanın eşiğinden dönerler. Ender, Sinan ve Zehra ile yemek yerken Halit ile Yıldız'ın balayına gittiğini öğrenir. Ender, Zehra'yı kandırmayı tamamen başarmıştır. Ancak kardeşi Ender ile Sinan'ın ilişkisinden şüphelenmeye başlamıştır.

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE

ENDER SİNAN'DAN KURTULUYOR

Ender ile Sinan yeniden yakınlaşmaya başlar. Ender, Sinan'ın yanına gider. İki aşık kozlarını paylaşmaya başlarlar. Ender, Zehra ile evliliğinin hesabını sorar. Sinan yurt dışına kaçmayı teklif eder. Ender, Sinan'ın teklifini kabul eder, ama bakışları soru işareti yaratır.

Ender, Zehra'ya gidip Sinan'ın sevgilisi ise kaçma planları yaptığını söyler. Sinan'a gidip her şeyin farkındayım deyip ondan ayrıldığını açıklar. Ender, Sinan'dan da kurtulmuştur. Final sahnesinde Yıldız ile Halit evde Zeynep ile Alihan'ı beraber uyurken yakalar.