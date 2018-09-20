Yasak Elma 15. yeni bölüm 2. fragman geldi!

Yasak Elma duygusal bir 2. fragmanla yeni bölümden önemli sahneleri yayınladı. Zeynep, Alihan'ın tüm çabalarına rağmen ondan uzak duruyordu. Hatta Alihan'ın sırf ona yakın olmak için iş yerini almasına bile işi bırakarak cevap verdi. İşte Yasak Elma 15 bölüm 2. fragman…
YASAK ELMA 2. YENİ FRAGMAN İZLE
Yasak Elma yeni fragmanı ile sürpriz sahnelere yer verdi. Zeynep yumuşadı, Alihan'ın çabaları işe yaradı. İşte 2. yeni bölüm fragmanı…
Zeynep, Alihan'a bir şans daha verecek mi? #YasakElma'nın yeni fragmanı yayında! @yasakelmafox https://t.co/d8mr7OSLb1
— FOX (@FOXTurkiye) 20 Eylül 2018
YASAK ELMA 14. ÖZETİ
Ender, Sinan'la olan ilişkisini saklamak için Zehra'yı ikna etti. Zehra kocası ile Ender'e inanıp onların planına uyar. Ender, Zehra ile giden kötü ilişkisini düzeltmeyi başarır, Zehra babası Halit ile barışır. Yeni bölümde Halit, Yıldız'ı balayına götürür ve boşanmanın eşiğinden dönerler. Ender, Sinan ve Zehra ile yemek yerken Halit ile Yıldız'ın balayına gittiğini öğrenir. Ender, Zehra'yı kandırmayı tamamen başarmıştır. Ancak kardeşi Ender ile Sinan'ın ilişkisinden şüphelenmeye başlamıştır.
ALİHAN'IN VAZGEÇMEYE NİYETİ YOK
Alihan ile Zeynep karşı karşı gelirler. Alihan, Zeynep'in çalıştığı yeri satın alır ama Zeynep işten ayrılacağını söyler. Ancak Alihan'ın pes etmeye niyeti yoktur ve Zeynep'in kapısına dayanır. Yıldız'ın yorumu ise; Alihan'ın dilinde “seni seviyorum” demek, Zeynep'in çalıştığı iş yerini satın almak demek…” olur.
YILDIZ TUZAĞA DÜŞÜYOR
Yıldız, Defne ile tanışır ancak Yıldız onu çok sevmiştir. Yıldız o kadar çok sever ki Defne'yi sık sık görüşmeye başlarlar. Defne, Yıldız'ın aklını karıştırır ve para bulabilmek için ona çok tehlikeli bir yol sunar.
ENDER SİNAN'DAN KURTULUYOR
Ender ile Sinan yeniden yakınlaşmaya başlar. Ender, Sinan'ın yanına gider. İki aşık kozlarını paylaşmaya başlarlar. Ender, Zehra ile evliliğinin hesabını sorar. Sinan yurt dışına kaçmayı teklif eder. Ender, Sinan'ın teklifini kabul eder, ama bakışları soru işareti yaratır.
Ender, Zehra'ya gidip Sinan'ın sevgilisi ise kaçma planları yaptığını söyler. Sinan'a gidip her şeyin farkındayım deyip ondan ayrıldığını açıklar. Ender, Sinan'dan da kurtulmuştur. Final sahnesinde Yıldız ile Halit evde Zeynep ile Alihan'ı beraber uyurken yakalar.