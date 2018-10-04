Yasak Elma 17. yeni bölüm fragmanı izle: Zeynep çok zor durumda!

Yasak Elma 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Geçmişten gelen bir isim Yasak Elma'da dengeleri değiştirmişti.Yayınlanan yeni fragmanda; Alihan ile Zeynep kavuşur ama bu sefer de zamanlama çok yanlıştır. Zehra bile isteye öyle bir pot kırar ki Zeynep yerin dibine girer. İşte Yasak Elma 17. bölüm fragmanı...

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Yasak Elma’nın yeni bölüm fragmanı geldi. Yıldız, eski kocasıyla yüzyüze geldi, Zeynep ise Alihan ile ilgili ön yargıları yüzünden aşkından adım adım uzaklaştı. Ender, eski eş Kemal’i doğru zamanda ve şekilde Yıldız’ın evine kadar soktu. Yıldız, aşık olarak evlendiği sonra şöhret olmak ortada bıraktığı Kemal’e yıllar sonra karşı koyabilecek mi? Yoksa bu sefer aşkı mı seçecek? Heyecanla beklenen yeni fragmanda; Zeynep’in Cem ile yakınlaşmasından Alihan haberdar olur. Alihan Cem için üzüldüğünü söyler, çünkü Zeynep’in hala kendine aşık olduğunu bilir. Alihan ile Zeynep öpüşürler. Bu kavuşmaya Zehra da tanık olur. Cem herkesin ortasında Zeynep’i sevgilisi olarak taktim eder ve Zehre kötü yüzünü gösterir. Zeynep ile Alihan’ın öpüştüğünü ulu orta söyler. İşte Yasak Elma 17. bölüm fragmanı…

YASAK ELMA 17.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Zeynep ve Alihan yakınlaşmasının bir şahidi var! #YasakElma‘nın yeni bölüm fragmanı burada. https://t.co/3oomKuCpiV — Yasak Elma (@yasakelmafox) 4 Ekim 2018

YASAK ELMA 16. BÖLÜM ÖZET: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep Alihan konuşması acı ile bitiyor. Alihan'ın günah çıkarması sonrası ona cevabını iletmesi için bir gün mühlet tanıyor. Yıldız Alihan ile Zeynep'in barışmasından yana. Zeynep ertesi gün anlaştıkları gibi saat 5'te buluşma yerine gidiyor.

ALİHAN LİLA'YI KURTARMAK İÇİN BULUŞMAYA GİDEMİYOR

Babasının izin vermeyince Yıldız'dan izin alan Lila, Ateş'in evinde mahsur kalıyor. Alihan'ı arayıp, nerede olduğunu söylüyor. Alihan bir yandan Zeynep'i düşünüyor ama Lila'nın sesi o kadar kötü geliyor ki arabasını hızla Lila'nın verdiği adrese sürüyor. O sırada Zeynep de umutla Alihan'ı bekliyor. Alihan, Ateş'in evine geliyor. Güvenlik evin kapısını açıyor ve Lila kurtuluyor. Alihan evde uyuşturucu kullanıldığını da anlıyor. Zeynep ise Alihan'ın korktuğu için gelmediğini düşünüyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE

ESKİ EŞ DÖNDÜ

Yıldız'ın eski kocası Kemal Ender'in kapısına kadar gidiyor. Yıldız meğer yıllar önce ailesinden habersiz Kemal ile evlenmiş. Evlendiği gün bir diziden rol teklifi almış, o zamanki eşi Kemal ise bu duruma onay vermemiş. Evlendiği gün Yıldız, nikah iptali için başvuruda bulunmuş. Ender tüm hikayeyi dinliyor ve Kemal ile plan yapıyorlar. Ender, Kemal'i Yıldız ile Halit'in evine sokmayı planlıyor.

CEM, ZEYNEP'E AÇILIYOR

Zeynep yenik düşmenin etkisiyle Cem'in dışarı çıkma teklifini kabul ediyor. Sahilde baş başa kahve içiyorlar. Cem, Zeynep'i iyi görmediğini söylüyor ve Zeynep'e olan duygularının ilk sinyalini de veriyor. Cem, Zeynep'e, sana değer vermeyen biri ile kendini kahretme diyerek ona olan ilgisinden söz ediyor. Karşılık olarak Zeynep'ten hızlı bir dönüş beklemiyor.

ZEYNEP İLE ALİHAN İÇİN DÖNÜLMEZ YOL

Zeynep'Alihan'a neden gelmediğini soruyor ama yaptığı açıklama onu tatmin etmiyor. Alihan'a iğneleyici sözlerle ona inanmadığını söylüyor. Zeynep, Alihan'a ‘Senin dengesizliklerinden sıkıldım' diyor. Alihan derdini anlatmaya çalışsa da Zeynep o kadar ağır konuşuyor ki Alihan büyük hayal kırıklığına uğruyor.

ESKİ EŞ KEMAL EVE GİRMEYİ BAŞARIYOR

Ender Kemal'i şöfor olarak eve sokmayı başarıyor. Ender, Yıldız'ın eski aşkına döneceğini düşünüyor. Yıldız'ın Zeynep ile yaptığı konuşmada ki tavırları da bu düşünceyi haklı çıkaracak cinsten. Zeynep eski aşkına karşı koyabilecek mi? Yeni bölümde bu soruya yanıt aranacak…