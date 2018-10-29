Yasak Elma 21. yeni bölüm fragmanı geldi! Ender neye uğradığını şaşırıyor! (Yasak Elma 20. Son Bölüm izle)

Yasak Elma son bölümü bu akşam FOX TV’de ekrana geldi. Yasak Elma 21. yeni bölüm fragmanı daFOX TV tarafından yayınlandı. Yayınlanan son bölümde; Yıldız ve Zeynep aşkta kaybetmeye devam ediyor. Halit, Yıldız’ın değerini anlasa da çok geç kalmış durumda. Çünkü Kemal, Yıldız’ın kafasını karıştırmaya başladı. Zeynep ise Alihan’ın Hira ile olan ilişkisini çok acı bir şekilde öğreniyor. İşte sevilen dizi Yasak Elma’nın 20. son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı...

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Yasak Elma 20. Son Bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Son bölümde; Hira, Alihan'a karşı hissettiklerini Zeynep'e anlatıyor. Zeynep yıkık bir şekilde eve neden geldiğini soran Alihan'a çok ağır sözler söylüyor. Halit, Yıldız'dan ayrılmayacağını söyleyerek Ender'le olmak istemediğini söylüyor. Yıldız'ın kafası ile Kemal'den dolayı çok karışık. Üstelik Zeynep ikisini öpüşürken görüyor. Oyuncu kadrosunda Eda Ece, Onur Tuna, Şevval Sam, Sevda Erginci, Kıvanç Kasabalı, Talat Bulut gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte 20. Son Bölüm izleme linki…

YASAK ELMA 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI



YASAK ELMA 20. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Halit'in para teklifi ile dağılıyor ve Kemal'e koşuyor. O sırada Kemal kıyafetlerini toparlıyor. Her gün Yıldız'ı görmenin o kadar da iyi bir fikir olmadığını söylüyor. Yıldız ise kalması için ısrar ediyor. Yıldız Kemal ile öpüşüyor ve o sırada kapı açılıyor. Kapıyı açanın Zeynep olduğu görülüyor. Yıldız karşısında kardeşini görünce büyük bir şok yaşıyor.

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HİRA'DAN ALİHAN'A SORULAR

Hira, Alihan'a sorular sormaya başlıyor. Alihan'ın Zeynep'i görünce yaşadığı şaşkınlığı sorguluyor. Ayrıca Zeynep'in nasıl üzüldüğünün de farkında.

ZEYNEP KEMAL İLE ÇATIŞIYOR

Halit ile Yıldız'ın arası açılıyor. Yıldız çok kırgın ve aklında da Kemal var. Kemal Zeynep'in yanına gidiyor. Zeynep tavırlı bir şekilde konuşuyor. Zeynep, Yıldız'ın Halit ile evlenmek için nelere katlandığını söylüyor. Kemal, Zeynep'in bu evliliğe onay verip vermediğini sorguluyor. Zeynep bu evliliği başta doğru bulmadığını kabul ediyor. Ayrıca Kemal'i uyarıyor ama Kemal Yıldız'ı çok sevdiğini söylüyor.

ZEYNEP: SEN EVLİSİN YILDIZ

Yıldız ile Zeynep buluşuyor ve Yıldız başından geçenleri anlatıyor. Zeynep'in en büyük kızgınlığı da Yıldız'ın evliliği. Ayrıca Zeynep, Halit'i sevmiyorsa ayrılmasını söylüyor.

HALİT ENDER'E YOL VERİYOR

Halit, Ender ile konuşuyor. Yıldız'ın masumiyetinden söz ediyor. Ayrıca aralarında bir şey olmayacağını ve Yıldız'dan ayrılmayacağını da söylüyor. Ender'in işlerini bitirip gitmesini istiyor. Ender'in ilk hamlesi ise daha önce yaptığı gibi Halit'i kıskandırmaya çalışmak olacak.

HİRA ALİHAN'A HİSSETTİKLERİNİ ZEYNEP'E ANLATIYOR

Hira, Zeynep'i görmeye geliyor. Kahve içmek istiyor. Zeynep ne kadar kaçmaya çalışsa da Hira'ya hayır diyemiyor. Hira, Zerrin'in birlikteliklerinden çok mutlu olduğunu söylüyor. Ayrıca Alihan'ı görünce elinin ayağının titrediğini söylüyor. Zeynep ısrarla duygularından emin olup olmadığını sorguluyor. Hira, emin olamadığını ve Alihan'ın tanıdığı kimseye benzemediğini söylüyor.

ZEYNEP'TEN ALİHAN'A TOKAT GİBİ SÖZLER

Alihan eve neden geldiğini soruyor. Zeynep, Alihan'a çok ağır bir ders veriyor. Zeynep Alihan'a ”Ben galiba yaptıklarından utanabilen insanları daha çok seviyorum.” diyor.