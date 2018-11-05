Yasak Elma 22. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Yıldız’ın yalanı açığa çıkıyor! (Yasak Elma 21. son bölüm izle)

Yasak Elma son bölümü bu akşam FOX TV’de ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Yıldız’ın yalanı ortaya çıkıyor. Halit, Kemal’in Yıldız’ın eski eşi olduğunu öğreniyor ve tek cümlede ‘bitti’ diyerek kestirip atıyor. Ayrıca Zeynep ile Alihan aşkı alevleniyor. Alihan, Zeynep’e aldığı yüzüğü veriyor. Peki Yasak Elma 22. Bölüm fragmanı FOX TV tarafından yayınlandı mı? İşte sevilen dizi Yasak Elma’nın 21. son bölüm özeti…

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Yasak Elma 21. son bölümü ile seyirci karşısına çıktı. 21. Bölümde; Kemal gerçek kimliği ile ortaya çıkıyor. Halit, Yıldız ve Ender'i hesap vermeye çağırıyor. Ender şaşkınlıkla Kemal'in gerçekte kim olduğunu bilmediğini söylüyor. Kemal, Ender'in yalanını açık etmiyor ama Yıldız o kadar şanslı değil. Halit, Yıldız ile birkaç ay evli gibi yapıp sonra boşanacaklarını söylüyor. Diğer yanda da Zeynep, Alihan'a kavuşuyor. Alihan Zeynep için aldığı yüzüğü ona veriyor. Zeynep bu sefer ona hayır demiyor. Oyuncu kadrosunda Eda Ece, Onur Tuna, Şevval Sam, Sevda Erginci, Kıvanç Kasabalı, Talat Bulut gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 19. Bölüm izleme linki…

YASAK ELMA 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma dizisinin 22. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki bağlantı linkinden izleyebilirsiniz…

YASAK ELMA FRAGMAN

YASAK ELMA 21. BÖLÜMDE NELER OLDU? SON BÖLÜM ÖZETİ…

Halit, Ender'in davetinde Kemal ile karşılaşıyor. Halit'in karşısındaki Kemal bambaşka biri. Kemal, Halit'in yeni yatırımcısı oluyor. Yıldız'ın şaşkınlıkları arasında gerçekleri anlatmaya başlıyor. Kemal, Halit'le yalnız kalmak istiyor. Ender de şok içinde. Çünkü Kemal'in zengin olduğunu o da bilmiyor. Kemal'in gerçekleri anlatması Ender'i de tedirgin ediyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE

ALİHAN İLE ZEYNEP BARIŞIYOR

Alihan, yüzüğü sahibine veriyor. Zeynep, Alihan'ın duygu dolu sözlerinden sonra yüzüğü takmayı kabul ediyor. Aşıklar sonunda kavuşuyor. Alihan, Zeynep'i kucağına alıyor. Alihan ile Zeynep romantik anların ardından evlilikten söz ediyorlar.

HALİT KEMAL'İN GERÇEK KİMLİĞİNİ ÖĞRENİYOR

Kemal, Halit ile tartışıyor. Halit, Kemal'in iş için evine sızdığını zannediyor. Ama Kemal geliş nedeninin Yıldız olduğunu Halit'e söylüyor. Halit, Kemal ile konuşmasından sonar Ender'I yanına çağırıyor. Ender tedirgin bir halde Halit'in yanına gidiyor. Yıldız da oraya gidiyor. Yıldız ile Ender asansörde kavga ederek gidiyorlar. Sözlü tartışma Yıldız'ın Ender'e saldırması ile devam ediyor.

HALİT'TEN YILDIZ'A: BİTTİ

Halit, Ender'e Kemal'I nasıl işe aldığını soruyor. Halit Kemal ile Ender'in evil olduğunu bilip bilmediğini soruyor. Ender şaşırmış gibi yaparak haberi olduğunu söylüyor. Kemal, Ender'in yalanını ortaya çıkarmıyor. Halit Ender'I gönderiyor. Kemal Yıldız ve Halit bir arada kalıyor. Halit, Yıldız'a bu gerçeği söylemediği için kızıyor. Yıldız ve Kemal aralarında bir şey yaşanmadığını söylüyor. Yıldız özür diliyor ama Halit bunu anlayacak durumda değil. Kemal'I de kovarak ortaklığı bozacağını söylüyor. Halit evliliğin bittiğini söylüyor. Halit, Yıldız'a 1-2 ay aynı çatı altında idare edeceklerini ve sessiz sedasız boşanacaklarını söylüyor.

ENDER ZAFERİNİN TADINI ÇIKARIYOR

Ender yeniden Halit'I ele geçirme planları yapıyor. Halit'I akşam yemeğine çağırıyor. Halit ‘bilmiyorum' diyerek Ender'I gönderir. Ender zafer kazandığını düşünerek Kemal'I arar ve görüşmek ister.