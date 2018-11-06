Yasak Elma 22.yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ender’den Yıldız’a tuzak!

Yasak Elma'nın merakla beklenen 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde; Yıldız iyice köşeye sıkışıyor. Halit'ten gelen tehdit yetmezmiş gibi Ender bir tuzak hazırlıyor. Ender'in kardeşinin "Katil mi olacaksın?" sorusu ve Ender'in hizmetçiden bir istekte bulunup "Dile benden ne dilersen" vaadinde bulunması ise diziseverleri epey merakta bıraktı. İşte Yasak Elma 22. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

Yasak Elma’dan 22.yeni bölüm fragmanı geldi. Başrollerinde Şevval Sam, Talat Bulut, Onur Tuna, Eda Ece ve Sevda Erginci’nin yer aldığı dizide aşk, ihtira, intikam, yasak aşk ne ararsanız var. Yayınlanan 21.son bölümün ardından dizi severleri büyük bir merak içinde bırakan 22.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Yasak Elma’nın yeni bölüm fragmanı…

YASAK ELMA 22.YENİ BÖLÜM FRAGMANI





YASAK ELMA 21. BÖLÜMDE NELER OLDU? SON BÖLÜM ÖZETİ…

Halit, Ender'in davetinde Kemal ile karşılaşıyor. Halit'in karşısındaki Kemal bambaşka biri. Kemal, Halit'in yeni yatırımcısı oluyor. Yıldız'ın şaşkınlıkları arasında gerçekleri anlatmaya başlıyor. Kemal, Halit'le yalnız kalmak istiyor. Ender de şok içinde. Çünkü Kemal'in zengin olduğunu o da bilmiyor. Kemal'in gerçekleri anlatması Ender'i de tedirgin ediyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE

ALİHAN İLE ZEYNEP BARIŞIYOR

Alihan, yüzüğü sahibine veriyor. Zeynep, Alihan'ın duygu dolu sözlerinden sonra yüzüğü takmayı kabul ediyor. Aşıklar sonunda kavuşuyor. Alihan, Zeynep'i kucağına alıyor. Alihan ile Zeynep romantik anların ardından evlilikten söz ediyorlar.

HALİT KEMAL'İN GERÇEK KİMLİĞİNİ ÖĞRENİYOR

Kemal, Halit ile tartışıyor. Halit, Kemal'in iş için evine sızdığını zannediyor. Ama Kemal geliş nedeninin Yıldız olduğunu Halit'e söylüyor. Halit, Kemal ile konuşmasından sonar Ender'I yanına çağırıyor. Ender tedirgin bir halde Halit'in yanına gidiyor. Yıldız da oraya gidiyor. Yıldız ile Ender asansörde kavga ederek gidiyorlar. Sözlü tartışma Yıldız'ın Ender'e saldırması ile devam ediyor.

HALİT'TEN YILDIZ'A: BİTTİ

Halit, Ender'e Kemal'I nasıl işe aldığını soruyor. Halit Kemal ile Ender'in evil olduğunu bilip bilmediğini soruyor. Ender şaşırmış gibi yaparak haberi olduğunu söylüyor. Kemal, Ender'in yalanını ortaya çıkarmıyor. Halit Ender'I gönderiyor. Kemal Yıldız ve Halit bir arada kalıyor. Halit, Yıldız'a bu gerçeği söylemediği için kızıyor. Yıldız ve Kemal aralarında bir şey yaşanmadığını söylüyor. Yıldız özür diliyor ama Halit bunu anlayacak durumda değil. Kemal'I de kovarak ortaklığı bozacağını söylüyor. Halit evliliğin bittiğini söylüyor. Halit, Yıldız'a 1-2 ay aynı çatı altında idare edeceklerini ve sessiz sedasız boşanacaklarını söylüyor.

ENDER ZAFERİNİN TADINI ÇIKARIYOR

Ender yeniden Halit'I ele geçirme planları yapıyor. Halit'I akşam yemeğine çağırıyor. Halit ‘bilmiyorum' diyerek Ender'I gönderir. Ender zafer kazandığını düşünerek Kemal'I arar ve görüşmek ister.