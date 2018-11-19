Ender ile Alihan iş birliği yapıyor! Yasak Elma 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma 23. son bölüm izle

Yasak Elma son bölümü bu akşam FOX TV’de ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Alihan sapasağlam yere iniyor. Zeynep perişan halde sevdiğine kavuşuyor. Ender, Yıldız’ın gerçekten hamile olduğunu öğreniyor. Halit, Ender’i şirketten kovmaktan beter ediyor. Ender vakit kaybetmeden Kemal’e gidiyor. Kemal ile Ender bir kez daha intikam için işbirliği yapıyor. Yasak Elma 24. Bölüm fragmanı FOX TV tarafından yayınlandı. İşte sevilen dizi Yasak Elma’nın 23. son bölüm özeti…

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Yasak Elma 23. son bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Yasak Elma dizisi 23. son bölümde; Alihan'ın dönüşü ile Zeynep için bahar yeniden geliyor. Yıldız, gerçekten hamile olduğunu öğrenince sevincini içine sığdıramıyor. Halit, Yıldız'ı dinleyerek Ender'i hayatından çıkarmak için ilk adımını atıyor. Ender ise bu vedayı asla kabul etmeyecek. Hemen Kemal'le yeni planını devreye sokuyor. Oyuncu kadrosunda Eda Ece, Onur Tuna, Şevval Sam, Sevda Erginci, Kıvanç Kasabalı, Talat Bulut gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 23. Bölüm izleme linki…

YASAK ELMA 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI







YASAK ELMA 23. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alihan, Hira'nın tuzağına düşüyor ve uçağı radarda kayboluyor. Haberi alan Zeynep perişan halde. Uçağın enkazı bulunamadığını söyleyerek Zeynep'i teselli etmeye çalışıyorlar. Halit, Alihan'ın başına gelenleri öğreniyor. Önce Yıldız'a haber veriyor. Sonra da Alihan'ın ablasına gidiyor. Ender ise Halit'ten Yıldız'ın hamile olmadığını haberini duymayı bekliyor. O sırada haberlerden Caner ve Ender de Alihan'ın başına gelenleri duyuyor.

Zeynep, Alihan'ı anılarda yaşıyor. Emir, Caner'den Alihan'ın durumunu öğreniyor. Kemal de o sırada yanında ve o da duyuyor. Emir hemen Zeynep'in yanına gidiyor. Yıldız da hemen kardeşine destek olmaya gidiyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE

ALİHAN YAŞIYOR

Alihan sağ salim yere iniyor. Zeynep'le birbirlerine kavuşuyorlar. Alihan, Hira'nın yaptıklarını anlatıyor. Onu Ada'ya kaçırmaya kalktığını söylüyor. Alihan, havada Hira'yı yakalayıp etkisiz hale getiriyor. Sonra da uçağın komutasını alarak uçağı yere indiriyor.

HALİT'TEN ENDER'E: ŞİRKETTEN GİDİYORSUN

Halit, Yıldız'ın hamile olduğunu Ender'e söylüyor. Ender afallıyor ve açıklama yapmaya çalışıyor. Halit, Ender'e ‘şirketten gidiyorsun' diyor. Ender lafı yine Yıldız'a getirse de Halit'in tavrı çok net. Ender'in son sözü ‘çok pişman olacaksın' oluyor. Ender çıkar çıkmaz Kemal'i arıyor. Ender kovulduğunu söyleyerek intikam için işbirliği yapmak istiyor. Ender, Halit'in işleri ile ilgili derinlemesine bir inceleme yapmaları gerektiğini söylüyor. Amacı Halit'in bir açığını yakalamak. Ender, Kemal'in Zehra'ya intikam için yaklaştığının farkında.

Ender vakit kaybetmeden Zehra'yı da dolduruyor. Ve Yıldız'a yenildiklerini söylüyor. Bebek doğarsa ve bir de erkek olursa Yıldız'ı alt edemeyeceklerini de anlatıyor.