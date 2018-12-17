Yıldız’ı bekleyen kötü sürpriz! Yasak Elma 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Yasak Elma 27. Son Bölüm izle)

Yasak Elma son bölümü bu akşam FOX TV’de ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Halit, Alihan'ın ona neden savaş açtığını öğreniyor. Alihan ablası Zerrin'e Halit ile annesinin ilişkisini bilip bilmediğini soruyor. Alihan Zeynep'in gönlünü almaya çalışıyor. Yıldız ise Halit'in kırıcı tavırları yüzünden zor günler geçiriyor. Teselliyi Kemal de arayan Yıldız Kemal'leyken Halit kapıya geliyor. Yasak Elma 28. Bölüm fragmanı FOX TV tarafından yayınlandı. İşte sevilen dizi Yasak Elma’nın 27. son bölüm özeti…

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Yasak Elma 27. son Bölümü ile seyirci karşısına çıktı. 27. Son bölümde; Halit, Alihan’ın canını yakmak için Zeynep’i kullanıyor. Ve bunda da başarılı oluyor. Alihan ablasına Halit gerçeğini anlatmaya çalışsa da Zerrin bunu asla kabul etmiyor. Zerrin’den sonra Halit de Alihan’ın kendine neden düşman olduğunu öğreniyor. Zerrin’i kandırmayı başarsa da Halit vicdan azabı yaşamaya başlıyor.Oyuncu kadrosunda Eda Ece, Onur Tuna, Şevval Sam, Sevda Erginci, Kıvanç Kasabalı, Talat Bulut gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanında; Yıldız, Halit’i terk edip, Kemal’e gidiyor ancak onu büyük bir sürpriz bekliyor. İşte 27. Bölüm izleme linki…

YASAK ELMA 27. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alihan tam Halit’i oyuna getirmişken, Halit ile işbirliği yapan Zerrin ve Zeynep ortaya çıkıyor. Ender de Alihan kadar şaşkın. Halit, Zeynep ile konuşarak onu eşbaşkan yapıyor. Amacı Alihan’ın canını yakmak. Zeynep Zerrin’i de şaşırarak bu teklifi kabul ediyor.

ALİHAN DAĞILIYOR

Ender ile Alihan evde olayın şokunu atlatmaya çalışıyorlar. Ender, Zerrin’e söyleniyor ve tarafını seçtiğini anlatıyor. Halit’n planı işe yaramış görünüyor. Çünkü Alihan yıkılıyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE

HALİT’İN ZAFERİ

Zerrin, Halit ve Zeynep eve gidiyor. Haberleri alan Yıldız çok mutlu oluyor. Alihan üzülen ise sadece Lila oluyor. Zerrin kardeşinin bu yanlış evlilikten vazgeçmesini söylüyor. Zehra’nın derdi ise Zeynep’in eşbaşkan yapılması. Halit, Alihan’dan sonra Ender’i de hedef alıyor ve oğlunu onun hakkında dolduruyor.

ALİHAN İLE ZERRİN HESAPLAŞIYOR

Alihani Halit’e neden düşman olduğunu söylüyor. Zerrin yeğeninin babası için Alihan’ın söylediklerini kabul edemiyor. Bunun Ender’in çirkin bir iftirası olduğunu söylüyor. Alihan sonunda hepiniz benim haklı olduğumu anlayacaksınız dese de Zerrin onu evden kovuyor.

HALİT: GÖZÜNÜ DÖRT AÇ

Zeynep’e şirkette bir oda ayarlanıyor. Zerrin ona ev ve araba da tahsis edileceğini söylüyor. Ama Zeynep kendi evinde kalmak istiyor. Ve Zeynep şirkete gidiyor, odasına yerleşiyor. Halit onu ziyaret ederek gözünü dört açmasını öneriyor. O sırada Zerrin arayıp onu acilen eve çağırıyor.

HALİT, ALİHAN GERÇEĞİNİ İLE YÜZLEŞİYOR

Halit sakinleştirici bir konuşma yapıyor ama Zerrşn bombayı patlatıyor. Alihan’ın Halit ile annesi arasında bir şeyler olduğuna dair imalarda bulunduğunu söylüyor. Halit’in ilk tepkisi ‘buna inandın mı oluyor’ Halit, Aliahn’ın ikinci adam olmayı kabul edemediğini ve onu yanına çekmeye çalıştığını söylüyor. Halit, Zerrin’in kafa karışıklığına kızıyor. Zerrin bu fikirlerin Ender’den geldiğini söylüyor. Halit bu olayın gizli kalmasını tembihliyor. Halit evden çıktığında yüzü düşüyor. Halit mezarlığa giderken Füsun’un başında ‘keşka yaşasaydın, bunları birlikte çözerdik’ diyor. Bir de Alihan’ın babasının mezarına bakara ‘affet beni eski dostum’ diyor.