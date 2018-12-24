Yasak Elma 29. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Ender iş başında! (Yasak Elma 28. son bölüm izle)

Yasak Elma son bölümü bu akşam FOX TV’de ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Alihan, kendini Zeynep'e anlatmak istiyor, ama Zeynep onu dinleyecek halde değil. Ayrıca Dündar'da Zeynep'in peşini bırakmıyor. Halit paçası tutuşunca Yıldız'a kendini affettirmeye çalışıyor. Ender ise geçmiş defterleri karıştırarak yine olay yaratacak adımlar atıyor. Peki Yasak Elma 29. bölüm fragmanı FOX TV tarafından yayınlandı mı? İşte sevilen dizi Yasak Elma’nın 28. son bölüm özeti…

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Yasak Elma 28. son bölümü ile seyirci karşısına çıktı. 28. son bölümde;Alihan, kendini Zeynep’e anlatmak istiyor, ama Zeynep onu dinleyecek halde değil. Ayrıca Dündar’da Zeynep’in peşini bırakmıyor. Halit paçası tutuşunca Yıldız’a kendini affettirmeye çalışıyor. Ender ise geçmiş defterleri karıştırarak yine olay yaratacak adımlar atıyor. Oyuncu kadrosunda Eda Ece, Onur Tuna, Şevval Sam, Sevda Erginci, Kıvanç Kasabalı, Talat Bulut gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 28. Bölüm izleme linki…

YASAK ELMA 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma dizisinin 29. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki bağlantı linkinden izleyebilirsiniz…

YASAK ELMA FRAGMAN

YASAK ELMA 28. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep ofisine geldiğinde köpeği ile karşılaşıyor. Sevgi ile ona yaklaşıyor. Alihan da onları izliyor. Alihan, Zeynep’e kızdığını söylüyor. Ama Zeynep ona kızmaya hakkı olmadığını söylüyor. Alihan her şeyi anlatmayı ama karşılığında da onu affetmesini istiyor. Zeynep ile Alihan arasında bir kez daha gerginlik yaşanıyor. Alihan Zeynep’e pişman olacaksın diyerek oradan ayrılıyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE

YILDIZ İLE KEMAL SON ANDA YAKALANMAKTAN KURTULUYOR

Yıldız ile Kemal beraberler. Kemal Yıldız’ı bu şekilde yalnız bırakmak istiyor. Yıldız ‘git’ dese de sözünü dinletemiyor. Kemal tam dışarı çıktığı anda Halit’i görüyor. Yıldız bir anda panik oluyor ve ‘öldürecek bizi’ diyor. Kemal bir fırsatını bulup kaçıyor. Halit Yıldız ile konuşmak istiyor ve özür diliyor. Yıldız’ı eve götürmek istediğini söylüyor. Yıldız, Halit’e ‘bana değer vermiyorsun’ diyor.

ENDER YİNE BİR İŞLER PEŞİNDE

Ender Alihan’ın aile albümüne bakıyor. Halit ile çekilmiş eski fotoğrafa denk geliyor. Kendi kendine konuşarak ‘bu işi çözmek lazım’ diyor. Zerrin’i arıyor. Ama Zerrin onu tersliyor. Bir de bu yetmezmiş gibi evdeki bazı eşyaları çöpe atıyor.

DÜNDAR ZEYNEP’İN PEŞİNDE

Dündar, Zeynep’i ziyarete geliyor. Köpek olayından dolayı üzüntüsünü dile getiriyor. Ayrıca Alihan’ın kim olduğunu da soruyor. Zeynep Dündar’ı kırmadan onu kendinden uzaklaştırmaya çalışıyor.

ALİHAN İLE ENDER’DEN BÜYÜK KAVGA

Alihan ile Ender çatışıyorlar. Ender, Alihan’a ‘ne kadar da Halit’e benziyorsun. Gören de baban sanır’ diyor. Aliahn Ender’in eşyalarını atmasına çok kızıyor. Alihan onu çok sert uyarıyor.