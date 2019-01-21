Yasak Elma 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kaza sonrası yeni savaş başlıyor… (Yasak Elma 29.son bölüm izle)

Yasak Elma fragmanına yaşanan şok gelişmeler merak uyandırdı. Yayınlanan son bölümde; Erim’in yaptığı kaza Halit ile Ender arasında yeni bir savaş başlatıyor. Erim birine çarpıyor ve çarptığı kadın yaralanıyor. Alihan, Erim’le konuşarak ona büyük bir destek veriyor. Öte yandan Halit, Kemal’in peşine adamlarını takıyor. Yıldız ile Kemal gizlice buluştukları yerde fotoğraflanıyorlar. Yasak Elma son bölümü dün akşam FOX TV’de ekrana geldi. Yasak Elma 30. yeni bölüm fragmanı da dizi biter bitmez yayınlandı. İşte sevilen dizi Yasak Elma’nın 29.son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı...

Yasak Elma 29. Son Bölümü ile seyirci karşısına çıktı. 29. Son bölümde; Yıldız, yalanları ile bir kez daha Halit'e yakalanmaktan kurtuluyor. Erim'in kaza yapması Kemal ile Zehra'yı nikah masasından kaldırıyor. Ender oğlunun kaza yaptığını öğrenince Halit'ten hesap soruyor. Erim babasının suçu başkasına atmasıyla kurtulacakken Ender bağıra çağıra tüm gerçeği ortaya çıkıyor. Alihan, Erim ile konuşarak onu sakinleştirmeyi başarıyor. Aralarındaki buzlar da bu şekilde eriyor. Erim şoku geçince Halit, Kemal'in sevgilisi olup olmadığını öğrenmek için peşine adamlarından birini takıyor. Yıldız bir kez daha tehlike altında. Oyuncu kadrosunda Eda Ece, Onur Tuna, Şevval Sam, Sevda Erginci, Kıvanç Kasabalı, Talat Bulut gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte 29. son bölüm izleme linki…

YASAK ELMA 29. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep, Alihan'ı hiç beklemediği şekilde yaralıyor. Zeynep bunca olaydan sonra onu korumayacağını söylüyor. Alihan ise yanıldığını söyleyerek Zeynep'in onu bile bile ateşe atacağını tahmin edemediğini söylüyor.

Erim babasının arabasını alıp arkadaşları ile dışarı çıkıyor. Yolda dikkatsizliği yüzünden birine çarpıyor. Arkadaşları arabadan inerek kaçıyorlar.

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE

HALİT'TEN YILDIZ'A: BURADA NE İŞİN VAR?

Yıldız, Kemal'e gidiyor ama zamanlaması o kadar yanlış ki. Bir de yolda giderken Halit'e mesaj atıyor. Kapıya dayandığı sırada Kemal, Zehra ile nikah masasında. Kemal, Yıldız'dan ümidini kestiği için Zehra'ya evlenme teklif ediyor. Aslında amacı Yıldız'dan intikam almak. Yıldız Kemal'in evinde Halit'in soruları ile karşılanıyor. Yıldız, Halit' takip ettiğini söylüyor. Bir de ‘nasıl bana haber vermezsin' diyerek hesap soruyor. Yıldız, Halit'in yazdığı mesajı okumadığını anlayınca hemen telefonundan siliyor. Zehra ‘evet' diyor. Tam sıra Kemal'e gelmişken Erim arıyor. ‘Ben birini öldürdüm' diyen Erim, Kemal'i nikah masasından kurtarıyor. Halit şok içinde hemen Erim'in yanına gidiyor.

ZEYNEP, DÜNDAR'I ATLATIYOR

Zeynep söz verdiği için Dündar ile evine gitmek için yola çıkıyor. Ama Zeynep yolda Dündar'ı atlatmaya çalışıyor. Dündar, Zeynep'i öve öve bitiremiyor. Zeynep fırsatını bulup, kaçmayı başarıyor.

ENDER, ERİM'İN KAZA YAPTIĞINI ÖĞRENİYOR

Halit, Erim'in yanına gidiyor. Erim ‘kadın öldü' diyerek ağlıyor. Kemal olayın detaylarını öğrenmeye çalışıyor. Kemal onu olay yerine götürmek istiyor. Zor olsa da ikna ediyorlar. O sırada Lila, Erim'in kaza yaptığını öğrenince Alihan'a haber veriyor. Alihan da hemen Ender'e gidiyor. Ender, Erim'n başına gelenleri duyunca eli ayağı titriyor.

ERİM KURTULAMIYOR

Halit, olay yerinde bir şey görünmediğini anlayınca emniyete gidiyor. Oğlunun suçunu temizlemek için arabayı başkasının kullandığını söyleyeceğini anlatıyor. Ayrıca kadının ölmediği sadece kolunun kırıldığı ortaya çıkıyor. Halit, Erim'in kaza ile ilgisinin olmadığına dair bir plan yapıyor. Ancak Ender bağıra çağıra emniyete girince Erim cezadan kurtulamıyor. Erim'in ifadesi alınıyor. Ender ile Halit bir kez daha birbirine giriyor. Ender velayet davası açacağını söylüyor. Alihan da ona destek çıkıyor. Halit ile Ender zıtlaşıyorlar.

ALİHAN, EMİR'E GÜÇ VERİYOR

Alihan bir oda ayarlıyor. Ender oğlu ile dertleşecek vakit buluyor. Kendini affettirmeye çalışıyor. Erim ‘her şey sizin yüzünüzden oldu' diyerek isyan ediyor. Alihan Erim'le konuşmak istediğini söylüyor. Erim de isteyince Ender odadan çıkıyor. Alihan Erim'e güç veren bir konuşma yapıyor. Annesini paylaşmak zorunda olmanın yıpratıcı olduğunu ama üstesinden gelebileceğini söylüyor. Alihan krizi fırsata çevirmesini ve iyi bir aile kurarak o hataları yapmamayı tercih etmemesini söylüyor.

HALİT KEMAL'İ TAKİP ETTİRİYOR

Halit Kemal'den şüphelendiği için adamlarından birini Kemal'in peşine takıyor. Kemal de Yıldız ile buluşuyor. Zehra ile olan evlilik kararı yüzünden tartışan Yıldız ile Kemal, Halit'in adamları tarafından görüntüleniyor.