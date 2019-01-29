Alihan kıskançlık krizine giriyor! Yasak Elma 31.yeni bölüm 2. fragman yayınlandı!

Yasak Elma 31. yeni bölüm 2. fragman bugün FOX TV'de ekrana geldi. Yasak Elma yeni fragmanda; Zeynep Dündar'ı koluna takıp sevgilisi olarak Alihan'ın karşısına çıkarıyor. Alihan kıskançlıktan deliriyor. Bir de gittikleri bir mekanda Dündar eline mikrofonu alınca kıskançlık daha da tavan yapıyor. İşte Yasak Elma 30. yeni bölüm fragmanları...

YASAK ELMA 31. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN



YASAK ELMA 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI







YASAK ELMA 30. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep, Alihan'ı hiç beklemediği şekilde yaralıyor. Zeynep bunca olaydan sonra onu korumayacağını söylüyor. Alihan ise yanıldığını söyleyerek Zeynep'in onu bile bile ateşe atacağını tahmin edemediğini söylüyor.

Erim babasının arabasını alıp arkadaşları ile dışarı çıkıyor. Yolda dikkatsizliği yüzünden birine çarpıyor. Arkadaşları arabadan inerek kaçıyorlar.

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HALİT'TEN YILDIZ'A: BURADA NE İŞİN VAR?

Yıldız, Kemal'e gidiyor ama zamanlaması o kadar yanlış ki. Bir de yolda giderken Halit'e mesaj atıyor. Kapıya dayandığı sırada Kemal, Zehra ile nikah masasında. Kemal, Yıldız'dan ümidini kestiği için Zehra'ya evlenme teklif ediyor. Aslında amacı Yıldız'dan intikam almak. Yıldız Kemal'in evinde Halit'in soruları ile karşılanıyor. Yıldız, Halit' takip ettiğini söylüyor. Bir de ‘nasıl bana haber vermezsin' diyerek hesap soruyor. Yıldız, Halit'in yazdığı mesajı okumadığını anlayınca hemen telefonundan siliyor. Zehra ‘evet' diyor. Tam sıra Kemal'e gelmişken Erim arıyor. ‘Ben birini öldürdüm' diyen Erim, Kemal'i nikah masasından kurtarıyor. Halit şok içinde hemen Erim'in yanına gidiyor.

ZEYNEP, DÜNDAR'I ATLATIYOR

Zeynep söz verdiği için Dündar ile evine gitmek için yola çıkıyor. Ama Zeynep yolda Dündar'ı atlatmaya çalışıyor. Dündar, Zeynep'i öve öve bitiremiyor. Zeynep fırsatını bulup, kaçmayı başarıyor.

ENDER, ERİM'İN KAZA YAPTIĞINI ÖĞRENİYOR

Halit, Erim'in yanına gidiyor. Erim ‘kadın öldü' diyerek ağlıyor. Kemal olayın detaylarını öğrenmeye çalışıyor. Kemal onu olay yerine götürmek istiyor. Zor olsa da ikna ediyorlar. O sırada Lila, Erim'in kaza yaptığını öğrenince Alihan'a haber veriyor. Alihan da hemen Ender'e gidiyor. Ender, Erim'n başına gelenleri duyunca eli ayağı titriyor.

ERİM KURTULAMIYOR

Halit, olay yerinde bir şey görünmediğini anlayınca emniyete gidiyor. Oğlunun suçunu temizlemek için arabayı başkasının kullandığını söyleyeceğini anlatıyor. Ayrıca kadının ölmediği sadece kolunun kırıldığı ortaya çıkıyor. Halit, Erim'in kaza ile ilgisinin olmadığına dair bir plan yapıyor. Ancak Ender bağıra çağıra emniyete girince Erim cezadan kurtulamıyor. Erim'in ifadesi alınıyor. Ender ile Halit bir kez daha birbirine giriyor. Ender velayet davası açacağını söylüyor. Alihan da ona destek çıkıyor. Halit ile Ender zıtlaşıyorlar.

ALİHAN, EMİR'E GÜÇ VERİYOR

Alihan bir oda ayarlıyor. Ender oğlu ile dertleşecek vakit buluyor. Kendini affettirmeye çalışıyor. Erim ‘her şey sizin yüzünüzden oldu' diyerek isyan ediyor. Alihan Erim'le konuşmak istediğini söylüyor. Erim de isteyince Ender odadan çıkıyor. Alihan Erim'e güç veren bir konuşma yapıyor. Annesini paylaşmak zorunda olmanın yıpratıcı olduğunu ama üstesinden gelebileceğini söylüyor. Alihan krizi fırsata çevirmesini ve iyi bir aile kurarak o hataları yapmamayı tercih etmemesini söylüyor.

HALİT KEMAL'İ TAKİP ETTİRİYOR

Halit Kemal'den şüphelendiği için adamlarından birini Kemal'in peşine takıyor. Kemal de Yıldız ile buluşuyor. Zehra ile olan evlilik kararı yüzünden tartışan Yıldız ile Kemal, Halit'in adamları tarafından görüntüleniyor.