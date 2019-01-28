Yasak Elma 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!(Yasak Elma 30.son bölüm izle)

Yasak Elma son bölümü bu akşam FOX TV’de ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Halit, Kemal ile Yıldız’I fotoğraflar için sorguya çekiyor. Ama akılılıkla Halit’I inandırıyorlar. Ama Yıldız, Halit’I seçiyor ve Kemal’e sırtını dönüyor. Ender, Halit’e zarar vermek için planını yapıp harekete geçiyor. Peki Yasak Elma 31. Bölüm fragmanı FOX TV tarafından yayınlandı mı? İşte sevilen dizi Yasak Elma’nın 30. son bölüm özeti…

YASAK ELMA 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI





Yasak Elma 30.son bölümü ile seyirci karşısına çıktı. 30. Son bölümde; Kemal zekası ile Halit'i alt ediyor. Yıldız, Kemal'i sevmesine rağmen ondan korktuğunu söyleyerek Halit'le devam etmek istiyor. Kemal, Halit'in onu takip ettirmesinden dolayı Zehra ile olan ilişkisine ara veriyor. Aslında planı yine çok başka.Alihan, Ender'den özür diliyor ve Zeynep de bu anlara tanıklık ediyor. İki aşık arasındaki uçurum gittikçe büyüyor. Oyuncu kadrosunda Eda Ece, Onur Tuna, Şevval Sam, Sevda Erginci, Kıvanç Kasabalı, Talat Bulut gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte 30. Bölüm izleme linki…

YASAK ELMA 30. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alihan, Ender'in yanına gidip eve gelmesini söylüyor. Özür dilerken Zeynep de bu anlara tanık oluyor. Ender de velayet işini konuşmak istiyor. Zeynep öfkesinden deliye dönerken, Ender zaferinin tadını çıkarıyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE

YILDIZ İÇİN HESAP VAKTİ

Halit, Yıldız ile Kemal'in fotoğraflarını görüyor. İkisinin kavga ettiğini de öğreniyor. Ayrıca fotoğrafları hiç kimsenin görmemesini emrediyor. Halit, Yıldız'ı arayıp bağırarak yanına çağırıyor. Yıldız ofise geldiğinde Halit fotoğrafları gösterip hesap soruyor. Halit ‘bu adamla aranda ne var' diye soruyor. Yıldız, Kemal ile Zehra hakkında konuştuğunu söylüyor. Halit Yıldız'a inanmayınca Ender örneğini veriyor. Sinan konusunu hatırlatıyor. Yıldız üste çıkmaya çalışarak peşine adam taktığı için Halit'e kızıyor. Halit biri varsa bu evliliğe engel olacağını söylüyor. Aralarındaki kavga o kadar büyüyor ki konu Erim'e kadar geliyor.

ALİHAN'DAN ZEYNEP'E: VAZGEÇMEYECEĞİM

Alihan, Zeynep'e gidip onu sevmekten vazgeçmediğini söylüyor. Zeynep, Alihan'a Ender'den ayrılsa da ona dönmeyeceğini söylüyor. Alihan yine de ‘vazgeçmeyeceğim' diyor. Zeynep deliye dönüyor ve işinin zor olduğunu söylüyor.

Halit, Yıldız'dan sonra Kemal'i çağırıyor ve bu sabah nerede olduğunu soruyor. Kemal, Yıldız'ın hikayesini doğruluyor.

HALİT BU SEFER DE KEMAL'İ SORGULUYOR

Halit'in yüzü gülüyor. Kemal, Yıldız'ın konuşmasından rahatsız olduğunu da söylüyor. Halit hikayeye tamamen inanıyor ve fotoğrafı Kemal'e gösteriyor. Kemal takip edilmesinin hesabını soruyor. Meğer Kemal de Halit'in adamının peşine birini takmış ve bu nedenle fotoğraflandıklarını biliyor. Yıldız'a da bu durumu mesajla bildiriyor.

YILDIZ HALİT'İ SEÇİYOR

Kemal ile Yıldız bir kez daha yüz yüze geliyor. Yıldız Halit'i seçtiğini ve Kemal'e güvenmediğini söylüyor. Kemal, Yıldız'a kızgın olduğunu söylüyor. Yıldız, Halit'in darbesinin Kemal'den daha hafif olduğunu söyleyerek ona sırtını dönüyor. Ayrıca Zehra'dan ayrılmasını söylüyor.

KEMAL ZEHRA'DAN AYRILIYOR

Kemal, Zehra ile konuşarak babasının onu takip ettirdiğini anlatıyor. İlişkiye ara vermek istediğini söylüyor. Zehra her şeyi düzelteceğini söylüyor ama Kemal kararlı görünüyor. Zehra ağlayarak evden çıkıyor.