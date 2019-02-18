Yasak Elma 34. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Alihan, Ender’den boşanabilecek mi? (Yasak Elma 33. son bölüm izle)

Yasak Elma son bölümü bu akşam FOX TV’de ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Ender, Yıldız'dan aldığı darbe ile tökezlese de düşmüyor ve hemen karşı atağa geçiyor. Yıldız, Ender'e dersini verdikten sonra Zeynep'e kendini affettirmek için yollar arıyor. Ayrıca Alihan ile Halit arasında yaşanan olumlu gelişmeler bu savaşı biteceğini de gösteriyor. Yasak Elma 34. Bölüm fragmanı FOX TV tarafından yayınlandı. İşte sevilen dizi Yasak Elma’nın 33.son bölüm özeti…

YASAK ELMA 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI





Yasak Elma 33.son bölümü ile seyirci karşısına çıktı. 33. Son bölümde; Halit'in Alihan'ın annesi ile bir ilişkisinin olmadığı ortaya çıkıyor. Alihan, yaptıklarından dolayı pişmanlık yaşamaya başlıyor. Halit ile Alihan’ın yeni bir döneme girdiğini anlayan Ender’in Alihan’dan boşanmaya hiç niyeti yoktur. Yıldız, Zeynep’e kendini affettirmeye çalışırken Ender’den gelen yeni teklifle adeta şok yaşıyor. Üstelik Ender onu elindeki ses kaydı ile tehdit ediyor. Oyuncu kadrosunda Eda Ece, Onur Tuna, Şevval Sam, Sevda Erginci, Kıvanç Kasabalı, Talat Bulut gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte 33.bölüm izleme linki…

YASAK ELMA 33. BÖLÜMDE NELER OLDU?

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE

Yıldız, Ender’e büyük bir darbe indiriyor. Oynadığı oyunla Caner’i ablasına düşman ediyor. Ender’in dünyadan haberi yokken, Caner artık Ender’i görmek bile istemiyor. Ender, Caner’in kapıyı kapatması ile dışarıda kalıyor. Yıldız ise apartmanın kapısının önünde olanları izliyor. Yıldız, Ender’in ağlamaklı halini görünce onunla dalga geçercesine ‘insanın kardeşi ile arasının bozulması kötü’ diyor.

Ender o anda Yıldız’ın bir oyun oynadığını anlıyor. Yıldız, Emir’i işten kovduruyor. Üstelik ona hırsızlık suçu attırarak. Bu suçmalayı da yapmasını Ender’in yaptırdığını söyletiyor. Böylece Ender, Emir’i kovdurmuş gibi oluyor. Caner bu entrikayı ablasının yapacağından hiçbir şüphe duymuyor. Yıldız, Zeynep’in acısını çıkarırcasına Ender’e ‘oyun öyle oynanamaz, böyle oynanır’ diyor. Ender ‘bana bunu yapmayacaktın’ dese de Yıldız’ın gözünü korkutamıyor. Yıldız Ender tarafından satılmasının acısını çıkardığını söylüyor.

YILDIZ, ENDER KISKACINDA

Yıldız, Ender’e gününü gösterdikten sonra Zeynep’i geri kazanabilmek için yeni yollar arıyor. Ancak Ender Yıldız’ın peşini bırakmaya niyetli değil. Eve gelip Halit’in yanında Yıldız’ın nasıl korktuğunu kendi gözleri ile görüyor. Sonra da Yıldız’la bulaşarak elindeki ses kaydını dinletiyor .Konuşmaya alaylı bir dille başlayan Yıldız, Ender’in isteği ile şok oluyor.

ALİHAN HALİT SAVAŞI BİTİYOR

Alihan'a gelen sürpriz paket, onun tüm hayatını ve aldığı kararları sorgulamasını sağlar. Ayrıca Zeynep’le yaşadıklarına tahammül edemez. Yanlışlarından dönmek isterken Halit’le de yüzleşir. Bu yüzleşme Alihan ile Halit arasındaki savaşı bitirmek için büyük bir adım olur. Ancak Ender’in Alihan’dan boşanmaya niyeti yoktur.