Yasak Elma 35. yeni bölüm 2. fragman: Yıldız’ı bekleyen tehlike! (Yasak Elma yeni bölüm fragman izle)

Yasak Elma dizisinin 35. yeni bölüm 2. fragman bugün yayınlandı. Dizinin yayınlanan 2. fragmanında; Yıldız, Zeynep ile Dündar’ın evleneceğini duyurarak ikisinin yüzüklerini takıyor. Alihan da orada ve gördüklerine inanamıyor. Zeynep’e çıkışan Alihan, Zeynep’in onu unutmak için önüne çıkan ilk adamla evlenmeye karar verdiğini söylüyor. Alihan Zeynep’ten sonra Dündar’a gidiyor. Ama Dündar ona hiç beklemediği bir yanıt veriyor. Yıldız’ın annesi bir adam tarafından tehdit ediliyor. Cezaevinden çıkan adam önce onu sonra da kızını yani Yıldız’ı öldüreceğini söyleyerek Yıldız’ın yerini öğrenmek istiyor. İşte Yasak Elma 35. yeni bölüm fragmanları...

YASAK ELMA 35. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN

YASAK ELMA 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA 34. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alihan, Zeynep’e boşanıp ona geleceğini söylemişken Ender, Alihan’a büyük bir tuzak kuruyor. Gece eve sarhoş gelen Alihan Ender’e büyük bir fırsat veriyor. Hiçbir şeyden haberi olmayan Alihan bir sabah uyanıyor ve yanında Ender’in yattığını görüyor.

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YILDIZ ALİHAN İLE ENDER’İN FOTOĞRAFLARINI GÖRÜYOR

Ender, Yıldız’ın kendisi için çalışmasını istiyor. Koz olarak da Yıldız ile işbirliği yaptığı anların ses kaydını kullanıyor. Ender, Alihan ile evliliklerinin gerçek olduğunu Zeynep’e söylemesini istiyor. Yıldız, Ender’in tehdidine boyun eğmek istemiyor. Yıldız Alihan ile Zeynep’in birleşmesine inanırken Ender’in telefonunda gördüğü fotoğraflarla adeta şok oluyor. Alihan’ın karşısına çıkıp fotoğrafları gördüğünü söylüyor. Alihan’a hakaretler eden Yıldız durumu Zeynep’e de anlatacağını söylüyor.

YILDIZ: BU EVLİLİK GERÇEK OLABİLİR

Alihan, Ender ile yaşadıklarından dolayı duyduğu pişmanlık yüzünden Zeynep’ten uzak duruyor. Bu sırada Ender de Zeynep’i tahrik etmeye devam ediyor. Ayrıca Yıldız, Zeynep’e giderek bu evliliğin sahte olmayabileceğini söylüyor. Zeynep bu sözleri duyunca büyük bir yıkım yaşıyor.

YILDIZ İLE KEMAL YAKINLAŞIYOR

Yıldız ile Kemal aynı evde olmakla baş edemiyor. Halit’in Yıldız’ı sürekli terslemesi Kemal’in çok canını yakıyor. Yıldız’a ‘benim yerime seçtiğin adama, hayata bak’ diyor. Kemal’e pas vermeyen Yıldız ondan da kopamıyor. Kemal de bu durumun farkında. İkilinin yakınlaşması yeni bir teklikeye ön ayak oluyor.