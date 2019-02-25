Halit patladı: Bu ne densizlik Yıldız! Yasak Elma 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Yasak Elma 34. son bölüm izle)

Yasak Elma son bölümü bu akşam FOX TV’de ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Ender, Alihan'a büyük bir oyun oynuyor. Ender'in telefonunu ele geçiren Yıldız ortalığı fena halde karıştırıyor. Yıldız, Ender'in tehdidine karşılık Dündar'ı bile kullanıyor. Kemal ve Yıldız aynı evin içinde yaşamakta çok zorlanıyor. Hatta Kemal, Halit'in Yıldız'a karşı davranışlarına üzülüyor.Peki Yasak Elma 35. Bölüm fragmanı FOX TV tarafından yayınlandı mı? İşte sevilen dizi Yasak Elma’nın 34. son bölüm özeti…

YASAK ELMA 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI



Yasak Elma 34. son bölümü ile seyirci karşısına çıktı. 34. son bölümde; Ender, Alihan’dan boşanmamak için planını devreye sokuyor. Yıldız, Alihan ile Ender’in evliliğinin gerçek olabileceğini Zeynep’e söylüyor. Bir yandan Ender’in tacizlerine katlanan Zeynep ablasından duydukları ile Dündar’a doğru bir adım daha atıyor. Oyuncu kadrosunda Eda Ece, Onur Tuna, Şevval Sam, Sevda Erginci, Kıvanç Kasabalı, Talat Bulut gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 34. Bölüm izleme linki…

YASAK ELMA 34. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alihan, Zeynep’e boşanıp ona geleceğini söylemişken Ender, Alihan’a büyük bir tuzak kuruyor. Gece eve sarhoş gelen Alihan Ender’e büyük bir fırsat veriyor. Hiçbir şeyden haberi olmayan Alihan bir sabah uyanıyor ve yanında Ender’in yattığını görüyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE

YILDIZ ALİHAN İLE ENDER’İN FOTOĞRAFLARINI GÖRÜYOR

Ender, Yıldız’ın kendisi için çalışmasını istiyor. Koz olarak da Yıldız ile işbirliği yaptığı anların ses kaydını kullanıyor. Ender, Alihan ile evliliklerinin gerçek olduğunu Zeynep’e söylemesini istiyor. Yıldız, Ender’in tehdidine boyun eğmek istemiyor. Yıldız Alihan ile Zeynep’in birleşmesine inanırken Ender’in telefonunda gördüğü fotoğraflarla adeta şok oluyor. Alihan’ın karşısına çıkıp fotoğrafları gördüğünü söylüyor. Alihan’a hakaretler eden Yıldız durumu Zeynep’e de anlatacağını söylüyor.

YILDIZ: BU EVLİLİK GERÇEK OLABİLİR

Alihan, Ender ile yaşadıklarından dolayı duyduğu pişmanlık yüzünden Zeynep’ten uzak duruyor. Bu sırada Ender de Zeynep’i tahrik etmeye devam ediyor. Ayrıca Yıldız, Zeynep’e giderek bu evliliğin sahte olmayabileceğini söylüyor. Zeynep bu sözleri duyunca büyük bir yıkım yaşıyor.

YILDIZ İLE KEMAL YAKINLAŞIYOR

Yıldız ile Kemal aynı evde olmakla baş edemiyor. Halit’in Yıldız’ı sürekli terslemesi Kemal’in çok canını yakıyor. Yıldız’a ‘benim yerime seçtiğin adama, hayata bak’ diyor. Kemal’e pas vermeyen Yıldız ondan da kopamıyor. Kemal de bu durumun farkında. İkilinin yakınlaşması yeni bir teklikeye ön ayak oluyor.