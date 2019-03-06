Yasak Elma 36. yeni bölüm fragmanı: Ender ve Halit, Yıldız’ı otelde basıyor

Yasak Elma 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma 36. bölüm fragmanında Ender Halit ile birlikte Yıldız'a otelde baskın yapıyor. Yasak Elma'nın 35. bölümünde ise; Dündar ile Zeynep hayatlarını birleştirmeye karar veriyor. Yıldız bu kararı Alihan'ın gözleri önünde açıklıyor. Alihan, kızgınlıkla Zeynep ve Dündar ile konuşuyor. Lila, Kemal ve Yıldız'ı odada yakaladıktan sonra gördüklerini annesine anlatıyor. Zerrin duyduklarını Halit'e anlatıyor ve kıyametin kopmasına sebep oluyor. Yıldız, Kemal'i evden kovuyor. Kemal ise Yıldız'ı yeniden kazanmak için Ender'le bir kez daha iş birliği yapıyor. İşte sevilen dizi Yasak Elma’nın 35. Son bölüm özeti…

Yasak Elma 35. Son bölümde; Kemal ile Yıldız’ın odada yakalanması Halit’in kulağına gidiyor. Halit, Yıldız’dan hesap soruyor. Bu arada Yıldız, Kemal’i evden göndermek istiyor. Kemal de onu tamamen kazanmak için yeni planlar yapıyor. Alihan Zeynep cephesinde ise işler daha da karmaşık hale geliyor. Zeynep’in Dündar ile evlenmeyi düşünmesi Alihan’ı delirtiyor. Zeynep ve Yıldız kendi sorunlarıyla ilgilenirken Bursa'da ikisinin de hayatını tümden değiştirecek bir gelişme yaşanıyor. Oyuncu kadrosunda Eda Ece, Onur Tuna, Şevval Sam, Sevda Erginci, Kıvanç Kasabalı, Talat Bulut gibi isimlerin yer aldığı 35. Bölüm izleme linki…

YASAK ELMA 35. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Zeynep’e aralarının bozulmasını göze alarak, Ender’in onu tehdit ettiğini söylüyor. Bu tehdit karşılığında Ender’in telefonunu ele geçirdiğini anlatıyor. Yıldız, Ender’in Alihan ile yatakta çekilmiş fotoğraflarını olduğunu söylüyor. Zeynep şok içinde Yıldız’ı dinliyor. İlk sözü ise, ‘ben ne kadar aptalım’ oluyor. Zeynep içinde yaşadığı yıkımla çok önemli bir karara imza atıyor. Dündar için akşam yemeği hazırlıyor. Dündar gördüğü masa karşısında şaşkınlığını saklayamıyor. Dündar, Hakan’la çıkan fotoğrafları için onun gönlünü almaya çaıştığını düşündüğünü söylüyor. Ancak Zeynep bu hazırlığın Hakan ile ilgili olmadığını söylüyor. Ayrıca Dündar’a ilişkilerini bri üst seviyeye taşımak istediğini söylüyor.Dündar afallayınca, Zeynep, Dündar’a ‘evlenelim’ diyor. Dündar ilk anda yaşadığı şoku atlatınca bu teklif onu çok mutlu ediyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE

KEMAL İLE YILDIZ YAKALANIYOR

Yıldız ile Kemal aynı evin içinde yaşamakta zorlanıyor. Kemal, Yıldız’ın peşini bırakmıyor. Evde herkes odasına çekildiği bir anda Kemal de Yıldız’ın odasına giriyor. Yıldız onu dışarı çıkarmaya çalışıyor. Kemal kıskançlık içinde spor hocası ile aralarında bir şey olup olmadığını soruyor. Kemal, Yıldız’ın da onu sevdiğini ve onu kıskandırmak için Halit’e yaklaştığını söylüyor. Yıldız, Kemal’e Zehra ile evlendiği için ceza olarak onun mutluluğunu izleyeceğini söylüyor. Tam o sırada içeri Lila giriyor. Lila içeri girdiğinde Kemal Yıldız’ı omuzlarından tutuyor. İkisi birden afallayıp endişe içinde Lila’ya bakıyorlar. Lila gördüğü sahne karşısında şok oluyor. Annesine Zeynep ile Kemal’i akşam saati odada yakaladığını anlatıyor.

YILDIZ, KEMAL’İ TAKİP ETTİRİYOR

Yıldız, Kemal’e ‘pılını pırtını topla bu evden’ git diyor. Kemal de Yıldız’a pabuç bırakmıyor. Ayrıca Kemal’in Yıldız kıskançlığı da artıyor. Yıldız, Kemal’i evden göndermek için onu takip ettirmeye başlıyor. Bu sırada Kemal de Yıldız’ı geri kazanmak için Ender’le işbirliği masasına oturuyor. Ender her zamanki gibi kendinden emin şekilde, ‘Benim dediklerimi yaparsan Yıldız’ı geri kazanabilirsin’ diyor. Bu görüşme Yıldız’ın takip ettirdiği adam tarafından da görüntüleniyor.

HALİT, KEMAL İLE YILDIZ OLAYINI ÖĞRENİYOR

Zerrin, Liladan duyduklarını Halit’e anlatıyor. Gecenin yarısında bir erkeğin evli bir kadının odasında ne işi olduğunu soruyor. Halit adeta kendini kaybediyor. Yıldız’a gidip ‘bu ne densizlik’ diyerek hesap soruyor.

ZEYNEP İLE DÜNDAR YÜZÜKLERİ TAKIYOR

Yıldız, Zeynep ile Dündar’ın yüzüklerini takıyor. Alihan evlililk kararını bu şekilde öğreniyor. Deliye dönen Alihan Zeynep’e onu unutmak için hata yaptığını anlatmaya çalışıyor. Sonra da Dündar ile konuşan Alihan ‘ben sizin aranıza girmedim Zeynep beni seçti’ cevabını alıyor.

ZEYNEP VE YILDIZ’I BEKLEYEN TEHLİKE

Zeynep ve Yıldız kendi sorunlarıyla ilgilenirken Bursa'da ikisinin de

hayatını tümden değiştirecek bir gelişme yaşanıyor. Anneleri ölümle burun buruna geliyor. Cezaevinden çıkan bir adam tarafından tehdit eldilen annelerine ‘ önce seni sonra o heriften peydahladığın kızını öldüreceğim’ deniyor. Bu kızın Zeynep mi yoksa Yıldız mı olduğu bilinmiyor.