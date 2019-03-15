Yasak Elma 37. yeni bölüm 2. fragman: ‘Şimdi bittik!’ (Yasak Elma yeni bölüm fragmanı izle)

YASAK ELMA 37. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN





YASAK ELMA 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA 36. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mustafa cezaevinden çıkıp Asuman'ın evine geliyor. Asuman, kaçamıyor ve Mustafa onun boğazına yapışıp kızını soruyor. Yıldız'ın yerini soran Mustafa önce onu sonra da Zeynep'i öldüreceğini söylüyor. Asuman kızlarının İstanbul'da olduğunu söylüyor ama kızlarını korumak için Mustafa'yı onlardan uzak tutmaya çalışıyor.

ALİHAN ZEYNEP'TEN ÜMİDİ KESİYOR

Zeynep Dündar ile ciddi bir yola giriyor. Yüzükleri takan Dündar ve Zeynep için ilişkinin boyutu değişiyor. Dündar'ın ailesi Zeynep'le tanışmaya geliyor. Alihan ise Zeynep'ten bütün ümidini kesiyor. Alihan Zeynep'le bir daha olamayacağını anlayınca çok önemli bir karar veriyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE

KEMAL İLE YILDIZ OTELDE BASILIYOR

Yıldız, Kemal'den oldukça rahatsız olmaya başlar ve bir şey yapmazsa evliliğinin tehlikeye gireceğini anlıyor. Yıldız, Kemal'e ‘son kez konuşacağız'diyerek onu otele çağırıyor. Rezervasyonu Kemal'in adına yaptığını söylüyor. İkilinin konuşmalarına Caner de tanıklık ediyor. Hemen Ender'e koşan Caner duyduklarını birbir anlatıyor. Ender duydukları karşısında dört köşe oluyor. Kemal ile Yıldız otelde buluşuyor. Ender, Halit ve Zehre'yı da yanına alıp otele doğru yola çıkıyor. ‘Bir sonun başlangıcına hoşgeldiniz' diyen Ender kendinden çok emin. Yıldız, Kemal'e onu çok sevdiğini söylüyor. Kemal başta Yıldız'a inanamasa da göz yaşları onu ikna ediyor. Yıldız, Kemal'i öpüyor ve ikisi yakınlaşıyorlar. O sırada Ender'in planı da tıkır tıkır işliyor. ‘Baba kızın aynı kaderi ne acı' diyor. Neler olduğundan henüz haberi olmayan Zehra meraktan çıldırıyor. Kapı çalıyor ve Yıldız gecelikle kapıyı açıyor. Kemal Yıldız'ı durdurmak istiyor ama başarılı olamıyor. Halit, Zehre ve Ender onları görüyorlar.