Yasak Elma 39. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Eski günahlar ortaya çıkıyor! (Yasak Elma 38. son bölüm izle)

Yasak Elma son bölümü bu akşam FOX TV’de ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Kaya’nın gelişi ile Ender için geçmişle yüzleşme vakti geliyor. Ender Kaya’ya gözdağı verse de adeta onunla ilgili büyük bir korku yaşıyor. Yıldız babası ile ilgili öğrendiği gerçeklerle sarsılıyor. Zeynep ise evlilik yolunda ilerlerken Alihan’ın vedası ile paramparça oluyor. Peki Yasak Elma 39. Bölüm fragmanı FOX TV tarafından yayınlandı mı? İşte sevilen dizi Yasak Elma’nın 39. Son bölüm özeti…

Yasak Elma 38. Son Bölümü ile seyirci karşısına çıktı. 38. Son bölümde; Ender, Kaya'nın karşısına geçip geldiği yere dönmesini söylüyor. Ama Kaya ona pabuç bırakmıyor. Ender adeta alt üst oluyor. Yıldız, Halit ile dertleşerek çocukluğu ile ilgili gerçeklerin canını nasıl yaktığını anlatıyor. Zeynep Dündar ile evlilikte son noktaya geliyor. Mustafa hastanede gözlerini açıp, intikam için harekete geçeceğini sayıklıyor. Oyuncu kadrosunda Eda Ece, Onur Tuna, Şevval Sam, Sevda Erginci, Kıvanç Kasabalı, Talat Bulut gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 38. Bölüm izleme linki…

YASAK ELMA 39. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma dizisinin 38. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki bağlantı linkinden izleyebilirsiniz…

YASAK ELMA FRAGMAN

YASAK ELMA 38. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mustafa, Yıldız'ın evlendiğini öğreniyor. Halit'i ne kadar yaşlı olduğunu söyleyerek ‘hani ekmek parası için çalışıyorlardı' diye tehditle savurmaya başlıyor. Mustafa, annesine Yıldız'ı aratarak babasının geleceğini söylemesini istiyor. Asuman, Mustafa'ya engel olmak istese de Mustafa boğazını sıkarak onu öldüreceğini söylüyor. Asuman mutfaktan kaptığı bıçağı Mustafa'nın karnına saplıyor. Asuman hemen Yıldız'ı arayıp çağırıyor.

ENDER KAYA'DAN KURTULMAK İSTİYOR

Ender'in korkulu rüyası Kaya Erim ile beraber geliyor. Ender ve Caner Kaya'yı görünce büyük bir şok geçiriyor. Halit Kaya'yı karşılarken Ender ‘bittik biz' diyerek gelen tehlikeyi karşılıyor. Kaya'nın İstanbul'a dönüp şirketin işlerini devralması Ender'i alt üst ediyor. Ender Kaya ile ilgili büyük sırrının ortaya çıkmasından çok korkuyor. Bu nedenle de Kaya'yı göndermek için planlar yapıyor. Hatta Kaya'nın karşısına çıkıp ona geldiği yere dönmesini söylüyor. Bir de üstüne ‘seni burada barındırmayacağım' diye tehdit ediyor. Ama Kaya ondan korkmuyor ve oraya işini yapmaya geldiğini söylüyor. Kaya Ender'e ‘seninki öfke değil, bildiğin korku' diyerek Ender'i daha da zayıflatıyor. Kaya'nın Erim ile yakınlaşması Ender'i daha da korkutuyor.

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YILDIZ: BENİM BABAM BİR KATİL

Yıldız çocukluğu ile ilgili büyük hayal kırıklıkları yaşıyor. Halit, Yıldız'ı teselli etmeye çalışıyor. Yıldız ‘benim babam bir katil' diyerek gözyaşlarına boğuluyor. Asuman ise evlatlarının yaşadıkları için çok üzülüyor. Bu sırada Mustafa da hastanede kendine geliyor.

ZEYNEP GELİNLİĞİNİ GİYİYOR

Dündar ile Zeynep'in evlilik hazırlıkları son aşamaya geliyor. Ancak Zeynep'in kafa karışıklıkları da artarak sürüyor. Hatta gelinliğini giyindiği anda Alihan ile karşılaşıyor. Alihan ona veda etmeye geliyor ve bir veda busesi veriyor. Zeynep'in akıl karışıklıkları ona olmadık bir karar aldırıyor.