Yasak Elma 40. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Gerilim artıyor! (Yasak Elma 39. son bölüm izle)

Yasak Elma son bölümü bu akşam FOX TV’de ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Zeynep’in kaçışı Dündar’a büyük yıkım yaratıyor. Ailesinin düştüğü duruma üzülen Dündar bu durumu kolay kolay kabulleneceğe benzemiyor. Bu sırada Ender’in Kaya’ya karşı tedirgin davranışları Kaya’yı harekete geçiriyor. Kaya Ender’in ondan ne saklığını arıyor. Öte yandan Mustafa Zeynep’in peşine düşüyor. Yıldız bile ona engel olmakta başarılı olamıyor. Peki Yasak Elma 40. Bölüm fragmanı FOX TV tarafından yayınlandı mı? İşte sevilen dizi Yasak Elma’nın 39. son bölüm özeti…

Yasak Elma 39. son bölümü ile seyirci karşısına çıktı. 39. son bölümde; Zeynep Alihan'ına kavuşuyor. Herkesi mutlu eden bu kavuşma Dündar'ı bitiyor. Zeynep kendini affettirmek istiyor ama bu konuda başarılı olamıyor. Öte yandan Kaya'nın kafası Ender'in tedirgin hallerine takılıyor ve gerçeklerin peşine düşüyor. Oyuncu kadrosunda Eda Ece, Onur Tuna, Şevval Sam, Sevda Erginci, Kıvanç Kasabalı, Talat Bulut gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 39. bölüm izleme linki…

YASAK ELMA 40. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma dizisinin 40. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki bağlantı linkinden izleyebilirsiniz…

YASAK ELMA FRAGMAN

YASAK ELMA 39. BÖLÜMDE NELER OLDU?

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE

Zeynep gelinliğini giyip düğün için hazırlanıyor. Tüm hazırlıklar tamamken Alihan'ın gelin odasına gelişi her şeyi değiştiriyor. Alihan gözyaşları içinde Zeynep'in yanına gelip onu çok seven birini bulup kaybettiğini söyleyerek ona veda ediyor. Zeynep o anda büyük bir kırılma yaşıyor. Düğünde tüm konuklar hazır şekilde gelin ve damadın gelişini bekliyor. Dündar heyecanla Yıldız'ın yanına gelip Zeynep'in ortalıkta olmadığını söylüyor. Yıldız telaşla gelin odasına gidiyor. O sırada Zeynep'te yoldan taksi çevirerek kendi düğününden kaçıp havaalanına gidiyor. Yıldız kardeşini bulamayınca adeta şok yaşıyor. Dündar, Zeynep'in başına bir şey gelebileceğinden endişe ederken Zeynep'in bıraktığı notu görüyor. Zeynep notta Dündar'ın onu affetmesini istiyor. Dündar sinirle oradan giderken kalanlar Zeynep'in gerçek aşkına gitmesinden mutlu oluyor.

ZEYNEP ALİHAN'A KAVUŞUYOR

Dündar delirmiş şekilde arabasına biniyor. Zeynep'in Alihan'a gittiğini söyleyen Dündar eğer bu konuda haklı çıkarsa ikisini de öldüreceğini söylüyor. Halit Zeynep'e kızsa da Alihan'a yetişmesini umuyor. O sırada Dündar'ın ortalıkta olmadığını fark ediyorlar. Halit, Alihan ve Zeynep için adamlarını arıyor. Zeynep'se Alihan'ın gittiğini sanarak gözyaşlarına boğulmuşken sevdiği adamı karşısında buluyor. Alihan, Zeynep'e sarılıyor ve aşktan gözleri kör oluyor. Dündar ise bu anlara tanık oluyor. Zeynep ile Alihan baş başa harika bir akşam geçiriyor.

DÜNDAR'IN İNTİKAMI

Zeynep'in düğünden kaçışı en çok da Dündar'ı sarsıyor. Zeynep Dündar'a kendini affettirmek istiyor. Dündar Zeynep'e bunu neden yaptığını sorarken Zeynep onunla yapabileceğini zannettiğini anlatmaya çalışıyor. Dündar anne babasının düştüğü duruma çok bozuluyor. Dündar başlarda çok sakin davranıyor. Ama bu sessizlik uzun sürmüyor. Zeynep'i aracına bindirip sonra da kapıları kilitliyor.

KAYA'NIN KAFASI KARIŞIYOR

Kaya ile Ender arasında geçmiş yeniden gündeme geliyor. Ender Kaya'ya karşı çok tedirgin davranıyor. Kaya bu davranışların sebebini bulmaya çalışıyor. Ender'in hamile kaldığı dönemin Kaya ile olan ilişkisine denk gelmesi kafaları iyice karıştırıyor.