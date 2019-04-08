Yasak Elma 41. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Fırtınalar kopacak! (Yasak Elma 40. son bölüm izle)

Yasak Elma son bölümü bu akşam FOX TV’de ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Dündar onu düğünde terk eden Zeynep'e büyük bir ders vermeye karar veriyor. Ancak biraz fazla ileri gidiyor. Sevdiği adama dönmeye nikah günü karar veren Zeynep zorla Dündar ile evlenmek zorunda kalıyor. Ama Dündar dur durak bilmiyor. Zeynep'in kayboluşu heyecanı bir anda yükseltiyor. Alihan bu sorunu kökten çözmeye karar veriyor. Tüm bu fırtınalar yaşanırken Ender de Kaya'ya karşı büyük bir savaş veriyor. Ta ki Kaya o can alıcı soruyu sorana kadar... Peki Yasak Elma 41. Bölüm fragmanı FOX TV tarafından yayınlandı mı? İşte sevilen dizi Yasak Elma’nın 40. Son bölüm özeti…

Yasak Elma 40. son bölümü ile seyirci karşısına çıktı. 40. Son bölümde; Zeynep zorla evlendiği yetmezmiş gibi Dündar’ın bitmek bilmeyen hırslarına sessiz kalmak zorunda kalıyor. Zeynep’in ortadan kayboluşu dikkatlerden kaçmıyor. Alihan ve Halit başta olmak üzere herkes harketye geçiyor. Ender Kaya ile yüzleşiyor.Kaya'nın Erim'le yakınlık kurması Ender'i çileden çıkarıyor. Ender onu mahvedeceğini söylese de Kaya’nın “Erim benim oğlum, değil mi?” sorusu ile dağılıyor. Ayrıca Yıldız ise Asuman'la birlikte Mustafa'dan kurtulmanın yollarını aramaya devam ediyor. Oyuncu kadrosunda Eda Ece, Onur Tuna, Şevval Sam, Sevda Erginci, Kıvanç Kasabalı, Talat Bulut gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 40. bölüm izleme linki…

YASAK ELMA 41. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma dizisinin 41. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki bağlantı linkinden izleyebilirsiniz…

YASAK ELMA FRAGMAN

YASAK ELMA 40. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dündar, Zeynep’i kaçırıyor. Dündar Zeynep’in yokluğunun fark edilmemesi için de Alihan’a annesinin hasta olduğunu söylemesini istiyor. Dündar düğünde ortalıkta bırakılmasının acısını çok kötü çıkarıyor. Dündar damatlığını Zeynep gelinliğini giyiyor. Dündar Zeynep’i tehdit ediyor. Ve nikah masasına oturuyorlar. Zeynep zorla oturduğu nikah masasında evet demek zorunda kalıyor. Zeynep’in aklında sadece Alihan var ve çok canı acıyor. Zeynep nikah biter bitmez annesini aramak istiyor. Dündar Zeynep’i odaya götürüp kapıyı kilitliyor. Zeynep’in ortalıktan kaybolması herkesi harekete geçiriyor. Alihan sevdiği kadın için harekete geçiyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE

KAYA: ERİM BENİM OĞLUM DEĞİL Mİ?

Kaya, Erim’le ilgili şüphelerinin peşinden gidiyor. Kaya'nın Erim'le yakınlık kurması Ender'i çileden çıkarıyor. Ender kendini kaybederek ‘hayatımı mahvettim’ diyor ve birlikte oldukları odayı yerle bir ediyor. Kaya sadece gerçeği öğrenmek istiyor. Ender, Kaya’yı yok edeceğine dair yeminler ediyor. Kaya son duyduklarından ve Ender’in halinden artık Erim konusunda emin oluyor. Ender’e “Erim benim oğlum, değil mi?” diyen Kaya büyük yüzleşmeye hazırlanıyor.

MUSTAFA’DAN KURTULUŞ YOK

Önce Mustafa’nın tehdidi sonra Zeynep’in kaçırılması peş peşe geliyor. Halit her iki konuyla da baş etmeye çalışıyor. Yıldız ise Asuman'la birlikte Mustafa'dan kurtulmanın yollarını arıyor..