Yasak Elma 46. yeni bölüm fragmanı geldi! Halit, Yıldız’ı kovuyor!

Yasak Elma 46. yeni bölüm fragmanı yayında. Yeni fragmanda; Halit, Yıldız'ı kolundan tutup kapı dışarı ediyor. Üstelik Yıldız, 'ben bir şey yapmadım' diye yalvarırken ve Ender'in gözleri önünde. Ender zaferini kutlarken Halit kapıda Yıldız'ın üzerindeki takıları topluyor. İşte Yasak Elma 46. yeni bölüm fragmanı...

YASAK ELMA 46. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA 45. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ender, Şahika’yla yıllar sonra karşılaşmanın şaşkınlığını yaşar ve bundan hiç hoşlanmazken, bir taraftan da Yıldız’dan tamamen kurtulmak için kusursuz bir plan yapar.

Kimsenin hesaba katmadığı şey ise Şahika’nın gelişidir ve bu bütün dengeleri alt üst edecektir.

Yıldız, Caner ve Zehra birlikteliğini kullanarak Zehra’ya istediklerini yaptırmaya çalışırken, Halit’i geri kazanmanın peşindedir.

Yiğit planına nasıl devam edeceğini düşünürken, beklemediği bir teklifle karşılaşır.