Yasak Elma 46. yeni bölüm fragmanı geldi! Halit, Yıldız’ı kovuyor!
YASAK ELMA 46. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
YASAK ELMA 45. SON BÖLÜM ÖZETİ
Ender, Şahika’yla yıllar sonra karşılaşmanın şaşkınlığını yaşar ve bundan hiç hoşlanmazken, bir taraftan da Yıldız’dan tamamen kurtulmak için kusursuz bir plan yapar.
Kimsenin hesaba katmadığı şey ise Şahika’nın gelişidir ve bu bütün dengeleri alt üst edecektir.
Yıldız, Caner ve Zehra birlikteliğini kullanarak Zehra’ya istediklerini yaptırmaya çalışırken, Halit’i geri kazanmanın peşindedir.
Yiğit planına nasıl devam edeceğini düşünürken, beklemediği bir teklifle karşılaşır.