Yasak Elma 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma 45. son bölüm izle

Yasak Elma yeni bölümleriyle her Pazartesi FOX TV'de yayınlanıyor. Son bölümde; Ender büyük bir şok yaşıyor. Yıllar sonra Şahika ile karşılaşması hiç hoşuna gitmez ancak planlarını yapmaktan da geri kalmaz. İşte Yasak Elma 46. yeni bölüm fragmanı...

Yasak Elma dizisi 45. son bölümü ile FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. Oyuncu kadrosunda Eda Ece, Onur Tuna, Şevval Sam, Sevda Erginci, Nesrin Cevadzade, Talat Bulut gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisinin yeni bölümünde neler olacak merak konusu. İşte Yasak Elma 45. son bölüm izleme linki ve son bölüm özeti…

YASAK ELMA 46. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI



YASAK ELMA 45. SON BÖLÜM İZLE

Ender, Şahika'yla yıllar sonra karşılaşmanın şaşkınlığını yaşar ve bundan hiç hoşlanmazken, bir taraftan da Yıldız'dan tamamen kurtulmak için kusursuz bir plan yapar.

Kimsenin hesaba katmadığı şey ise Şahika'nın gelişidir ve bu bütün dengeleri alt üst edecektir.

Yıldız, Caner ve Zehra birlikteliğini kullanarak Zehra'ya istediklerini yaptırmaya çalışırken, Halit'i geri kazanmanın peşindedir.

Yiğit planına nasıl devam edeceğini düşünürken, beklemediği bir teklifle karşılaşır.