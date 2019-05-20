Halit, Yıldız’ı kapı dışarı ediyor! Yasak Elma 47. yeni bölüm fragmanı geldi mi? (Yasak Elma 46. son bölüm izle)

Yasak Elma 46. Son Bölümü ile seyirci karşısına çıktı. 46. Son bölümde; Şahika, Ender'i yo etmek için Yiğit ile el ele veriyor. Şahika’nın Halit’le tanışması herkes için beklenmedik sonuçlar doğuruyor. Başkaları yüzünden Zeynep ile kavga etmekten bıkan Alihan, Zeynep'e uzaklara gitmeyi teklif ediyor. Zeynep, Yıldız'a ve dostlarına göz yaşları içinde veda ediyor. Halit, Ender'in oyununa gelip Yıldız'ı kapı dışarı ediyor. Yıldız kendini savunmaya çalışsa da Halit onu dinlemiyor. Oyuncu kadrosunda Eda Ece, Onur Tuna, Şevval Sam, Sevda Erginci, Kıvanç Kasabalı, Talat Bulut gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 46. Bölüm izleme linki…

Yasak Elma son bölümü bu akşam FOX TV'de ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Ender, Yıldız’ı alt etme planları yaparken Şahika da onu bitirmek için harekete geçiyor. Alihan ve Zeynep çevresel faktörlerden çok etkileniyor. Zerrin’in düğün hediyesini geri istemesi evli çiftin arasını açıyor. Sonunda Alihan dayanamıyor ve Zeynep’e uzaklara gitmeyi teklif ediyor. Zeynep, Alihan’ın teklifini tereddütsüz kabul ediyor. Ama Yıldız’dan ayrılmak hiç de kolay olmuyor. Bu sırada Halit ile Yıldız arasında tansiyon bir kez daha yükseliyor. Ender’in ateşlediği fitil Yıldız’ı yakıyor. Peki Yasak Elma 47. Bölüm fragmanı FOX TV tarafından yayınlandı mı? İşte sevilen dizi Yasak Elma'nın 46. Son bölüm özeti…

YASAK ELMA 47. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma dizisinin 47. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki bağlantı linkinden izleyebilirsiniz…

YASAK ELMA FRAGMAN

YASAK ELMA 46. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şahika, Yiğit ile görüşüyor. Yiğit hakkında birçok şeyi bilen Şahika, direkt konuya giriyor. Yiğit şaşkınlık içinde Şahika’yı dinliyor. Şahika ona ne istediğini söylüyor. Yiğit’in açığını yakalayan Şahika kendinden çok emin. Yiğit, Ender’in annesi olduğunu düşündüğünü söylüyor. Şahika bu duyduğuna çok heyecanlanıyor ve birlikte çok büyük işler yapacaklarını söylüyor. Yiğit’ten sonra Şahika da konuşmaya başlıyor ve oraya büyük bir planla geldiğini söylüyor.

ALİHAN İLE ZEYNEP’İN ARASI AÇILIYOR

Zerrin düğün hediyesini Zeynep’ten geri istiyor. Bunda Ender’in konuşmasının da büyük payı var. Zerrin, bu takıyı Lila için istediğini söylüyor. Zeynep’in kalbi çok kırılıyor, Alihan ile maddi beklentisi olmadığını söylüyor. Ve Zeynep konuyu Yıldız’a getiriyor. Zerrin, Zeynep’i Yıldız ile aynı kefeye koymadığını söylerken Zeynep çok sinirleniyor ve Yıldız’ın ablası olduğunu hatırlatıyor. Zerrin'in Zeynep'ten düğün hediyesini geri istemesi Alihan ile Zeynep’in arasını bozuyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE

YILDIZ ENDER’İN OYUNUNA GELİYOR

Ender, Halit’ yakınlaşması için bir sekreter tutuyor. Para ile tuttuğu genç bir kadını Halit ile Yıldız’ı ayırmak için kullanmak istiyor. Ender, Caner’e Halit’in bu kızı tutanın da Yıldız olduğunu zannedeceğini söylüyor. Bu sırada Yıldız da Halit’i geri kazanmaya çalışıyor. Ama sekter onu deli ediyor. Halit ile yakınlaştıklarını fark ettikçe bu durumu çok kıskanıyor. Ve Ender oyununun düğmesine basıyor. Halit oyuna geliyor ve öfke ile eve gelip Yıldız’ı kapının önüne koyuyor. Yıldız ‘ben bir şey yapmadım’ diye ağlarken Ender zevkten dört köşe oluyor.

ALİHAN VE ZEYNEP’TEN VEDA

Alihan, Zeynep’e herkesten uzağa gitmek istiyor Zeynep de bu teklifi kabul ediyor. Zeynep ve Alihan tüm dostlarına veda ediyor. Yıldız, Zeynep’in gidişine çok üzülüyor. ‘Kolumu kanadımı kırdınız’ diyen Yıldız, gözyaşları ile Zeynep’e veda ediyor. Alihan ve Zeynep’in diğer dostları da onlara veda ederken gözyaşlarına boğuluyor.