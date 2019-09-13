Yasak Elma 49. yeni bölüm 2. fragmanı: Ender ortaya çıkıyor! Yasak Elma 48. son bölüm izle

Yasak Elma 49. yeni bölüm 1. fragmanı ardından 2. fragman da FOX TV ekranlarında yayınlandı. Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade ve Barış Kılıç’ın başrollerinde yer aldığı Yasak Elma dizisine Tuvana Türkay katılıyor. Yeni bölüm fragmanında ise Kaya, ilk görüşte Leyla’ya aşık oluyor". “Ben Leyla Çelebi kardeşinizim” sözü ise büyük olayların yaşanacağına işaret ediyor. Ender ortaya çıkıyor ve herkes şaşkına dönüyor! Diziseverler son bölüm ardından Yasak Elma son bölümde neler yaşandı merak ediyor. İşte Yasak Elma 48. son bölüm izleme linki....

Yasak Elma dizisi 48. son bölümüyle FOX TV ekranlarında yayınlandı. Son bölümde; Şahika evin yönetimini ele geçirmiş ve bir korku imparatorluğu kurmuştur. Yiğit'i yanına alarak gizliden her şeyi ele geçirmeye çalışmaktadır.

YASAK ELMA 49. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Hesaba katmadığı tek şey, Ender’in kaybolduğu gece ortadan kaybolan Yıldız’ın, ansızın ortaya çıkacak olmasıdır. Üstelik Yıldız yalnız da gelmemiştir.

Yıldız evden atılmasının üzüntüsünü yaşarken, Ender zaferinin keyfini süreceğini sanarak yanılır. Şahika’nın neyin peşinde olduğuna uyanması uzun sürmez.

YASAK ELMA 48. SON BÖLÜM İZLE

Yıldız kendi masumiyetini ispatlamak isterse de, Halit artık Yıldız’ı düşünecek durumda değildir. Şahika planını uygulamak için dört elle çalışırken, Yiğit’i tamamen kendi yörüngesine almıştır.

Ender, Şahika’nın gerçek yüzünü Halit’e anlatmak isterken düşmanının Yıldız gibi olmadığını ve çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduklarını anlayacaktır.