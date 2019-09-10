Yasak Elma 49. yeni bölüm fragmanı: Ender ve Yıldız’dan güç birliği! Yasak Elma 48. son bölüm izle

Yasak Elma dizisi 48. son bölümüyle FOX TV ekranlarında yayınlandı. Son bölümde; Şahika evin yönetimini ele geçirmiş ve bir korku imparatorluğu kurmuştur. Yiğit’i yanına alarak gizliden her şeyi ele geçirmeye çalışmaktadır.
YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Ender ve Yıldız, Şahika'ya karşı güçlerini birleştiriyor! #YasakElma'nın yeni bölüm fragmanı yayında. @yasakelmafox https://t.co/i6zbSNdg4t
— FOX (@FOXTurkiye) September 10, 2019
Hesaba katmadığı tek şey, Ender’in kaybolduğu gece ortadan kaybolan Yıldız’ın, ansızın ortaya çıkacak olmasıdır. Üstelik Yıldız yalnız da gelmemiştir.
Yıldız evden atılmasının üzüntüsünü yaşarken, Ender zaferinin keyfini süreceğini sanarak yanılır. Şahika’nın neyin peşinde olduğuna uyanması uzun sürmez.
Yıldız kendi masumiyetini ispatlamak isterse de, Halit artık Yıldız’ı düşünecek durumda değildir. Şahika planını uygulamak için dört elle çalışırken, Yiğit’i tamamen kendi yörüngesine almıştır.
Ender, Şahika’nın gerçek yüzünü Halit’e anlatmak isterken düşmanının Yıldız gibi olmadığını ve çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduklarını anlayacaktır.