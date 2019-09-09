Yasak Elma 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yıldız kolay kolay kaybetmez! Yasak Elma 48. son bölüm izle

Yasak Elma yeni sezona bomba gibi başladı. Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cevadzade ve Barış Kılıç'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Ender’in kaybolmasının ardından, uzun zaman geçmiş ve Argun’ların hayatı tamamen değişmiştir. Diziseverler merak ediyor: Yasak Elma yeni bölüm fragmanı henüz yayınlandı mı? İşte Yasak Elma 48. son bölüm izleme linki...

Yasak Elma dizisi 48. son bölümüyle FOX TV ekranlarında yayınlandı. Son bölümde; Şahika evin yönetimini ele geçirmiş ve bir korku imparatorluğu kurmuştur. Yiğit'i yanına alarak gizliden her şeyi ele geçirmeye çalışmaktadır.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

YASAK ELMA FRAGMAN

YASAK ELMA 48. SON BÖLÜM İZLE

Hesaba katmadığı tek şey, Ender'in kaybolduğu gece ortadan kaybolan Yıldız'ın, ansızın ortaya çıkacak olmasıdır. Üstelik Yıldız yalnız da gelmemiştir.

Yıldız evden atılmasının üzüntüsünü yaşarken, Ender zaferinin keyfini süreceğini sanarak yanılır. Şahika'nın neyin peşinde olduğuna uyanması uzun sürmez.

Yıldız kendi masumiyetini ispatlamak isterse de, Halit artık Yıldız'ı düşünecek durumda değildir. Şahika planını uygulamak için dört elle çalışırken, Yiğit'i tamamen kendi yörüngesine almıştır.

Ender, Şahika'nın gerçek yüzünü Halit'e anlatmak isterken düşmanının Yıldız gibi olmadığını ve çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduklarını anlayacaktır.