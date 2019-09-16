Yasak Elma 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 49. son bölüm izle

Yasak Elma 49. son bölümüyle FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Yasak Elma'nın son bölümünde; Yıldız’ın hamile olarak yalıya dönmesi, Şahika’nın kurduğu planı alt üst eder. Yasak Elma 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma 49. son bölüm izleme linki...

Yasak Elma dizisinin son bölümünde; Şahika, Yıldız ve bebeğinden kurtulmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Yıldız bebeğinin geleceği için evde gördüğü kötü muameleye katlanmak zorundadır.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

YASAK ELMA FRAGMAN

YASAK ELMA 49. SON BÖLÜM İZLE

Kaya yeni hayatını yoluna koymaya çalışırken Leyla ile tanışır. Leyla, Kaya'nın hayatına beklemediği sürprizlerle girecektir. Ender'in kaybolmasının ardından, uzun zaman geçmiş ve Argun'ların hayatı tamamen değişmiştir.

Şahika evin yönetimini ele geçirmiş ve bir korku imparatorluğu kurmuştur. Yiğit'i yanına alarak gizliden her şeyi ele geçirmeye çalışmaktadır. Hesaba katmadığı tek şey, Ender'in kaybolduğu gece ortadan kaybolan Yıldız'ın, ansızın ortaya çıkacak olmasıdır. Üstelik Yıldız yalnız da gelmemiştir.