Yasak Elma 51. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ender ve Yıldız iş birliği kötü durumda

Yasak Elma 51. yeni bölüm fragmanı FOX TV ekranlarında yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında, Yıldız çocuğunu kucağına alıyor, Ender ise çocuğun babasının Halit çıkması için elinden geleni yapıyor. Peki son bölümde neler yaşandı? İşte Yasak Elma 50. son bölüm izleme linki...

Yasak Elma 51. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma dizisinin 50. bölümünde; Ender Erim’in sağlığı için, Yıldız’a yardım etmek zorunda olduğunu biliyordur. Yıldız ve Ender artık bir takım da olsalar, Şahika gibi bir güçle baş etmeleri zordur.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI



YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Şahika’nın ise artık alt etmesi gereken iki düşmanı vardır. Bunun için elinden geleni ardına koymayacaktır. Yıldız’ın hamile olarak yalıya dönmesi, Şahika’nın kurduğu planı alt üst eder.

YASAK ELMA 50. SON BÖLÜM İZLE

Şahika, Yıldız ve bebeğinden kurtulmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Yıldız bebeğinin geleceği için evde gördüğü kötü muameleye katlanmak zorundadır.

Kaya yeni hayatını yoluna koymaya çalışırken Leyla ile tanışır. Leyla, Kaya’nın hayatına beklemediği sürprizlerle girecektir.