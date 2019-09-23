Yasak Elma 51. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 50. son bölüm izle

Yasak Elma 50. son bölümü yayınlandı. Her Pazartesi yeni bölümleriyle FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinin başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam ve Eda Ece yer alıyor. Son bölümde; Ender’in Şahika’yı suçlamasıyla ev yangın yerine dönüyor. Yeni bölümde neler olacak? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma 50. son bölüm izleme linki...

Yasak Elma dizisinin 50. bölümünde; Ender Erim'in sağlığı için, Yıldız'a yardım etmek zorunda olduğunu biliyordur. Yıldız ve Ender artık bir takım da olsalar, Şahika gibi bir güçle baş etmeleri zordur.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

YASAK ELMA FRAGMAN

YASAK ELMA 50. SON BÖLÜM İZLE

Şahika'nın ise artık alt etmesi gereken iki düşmanı vardır. Bunun için elinden geleni ardına koymayacaktır. Yıldız'ın hamile olarak yalıya dönmesi, Şahika'nın kurduğu planı alt üst eder.

Şahika, Yıldız ve bebeğinden kurtulmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Yıldız bebeğinin geleceği için evde gördüğü kötü muameleye katlanmak zorundadır.

Kaya yeni hayatını yoluna koymaya çalışırken Leyla ile tanışır. Leyla, Kaya'nın hayatına beklemediği sürprizlerle girecektir.