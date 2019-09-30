Yasak Elma 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 51. son bölüm izle

Yasak Elma 51. son bölümüyle FOX TV'de yayınlandı. Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece ve Barış Kılıç'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Ender, Sabri’nin ihaneti karşısında ne yapacağını şaşırırken, kendini Erim’e aklamaya çalışır. Peki Yasak Elma 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma 51. son bölüm izleme linki...

Yasak Elma dizisinin 51. son bölümünde; Ender ve Yıldız, Şahika'nın asıl yüzünü Halit'e göstermek için yeni bir plan yaparlar. Planlarının başarıya ulaştığını düşündükleri sırada Şahika'nın uzun zamandır üstünde çalıştığı öldürücü darbesiyle sarsılırlar.

YASAK ELMA 52. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

YASAK ELMA FRAGMAN

YASAK ELMA 51. SON BÖLÜM İZLE

Ender'in Şahika'yı suçlamasıyla ev yangın yerine döner. Ender Erim'in sağlığı için, Yıldız'a yardım etmek zorunda olduğunu biliyordur.

Yıldız ve Ender artık bir takım da olsalar, Şahika gibi bir güçle baş etmeleri zordur. Şahika'nın ise artık alt etmesi gereken iki düşmanı vardır. Bunun için elinden geleni ardına koymayacaktır.