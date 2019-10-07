Yasak Elma 53. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 52. son bölüm izle

Yasak Elma dizisinin 52. son bölümü yayınlandı. Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece ve Barış Kılıç'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Yıldız, bebeğinin Halit'ten olduğunu ispat etmeye çalışırken, Ender kendisine Yıldız’dan bir fayda gelmeyeceğini anlamıştır. Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma 52. son bölüm izleme linki...

Yasak Elma dizisinin 52. son bölümünde; Şahika, Halit'i tamamen avucunun içine almayı başardığını düşünerek, planının geri kalanını uygulamaya koyar. Halit, Yıldız'ın ona ihanet ettiğini sanarak Yıldız'ı tamamen hayatından çıkarmak için harekete geçer.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

YASAK ELMA FRAGMAN

YASAK ELMA 52.SON BÖLÜM İZLE

Yıldız perişan bir haldeyken yine ona eski düşmanı el uzatacaktır. Ender, Sabri'nin ihaneti karşısında ne yapacağını şaşırırken, kendini Erim'e aklamaya çalışır.

Ender ve Yıldız, Şahika'nın asıl yüzünü Halit'e göstermek için yeni bir plan yaparlar. Planlarının başarıya ulaştığını düşündükleri sırada Şahika'nın uzun zamandır üstünde çalıştığı öldürücü darbesiyle sarsılırlar.

Ender, Sabri'nin ihaneti karşısında ne yapacağını şaşırırken, kendini Erim'e aklamaya çalışır.

Ender ve Yıldız, Şahika'nın asıl yüzünü Halit'e göstermek için yeni bir plan yaparlar. Planlarının başarıya ulaştığını düşündükleri sırada Şahika'nın uzun zamandır üstünde çalıştığı öldürücü darbesiyle sarsılırlar.