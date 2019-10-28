Yasak Elma 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 54. son bölüm izle

Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Yasak Elma, 54. son bölümüyle FOX TV'de yayınlandı. Dizinin son bölümünde; Yıldız’ın Halit’ten ayrılmak istemesi, Halit’te şok etkisi yaratır. Yeni bölümde neler olacak? Peki Yasak Elma 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma 54. son bölüm izleme linki...

Yasak Elma dizisinin son bölümünde; Yıldız, boşanma aşamasında çok dikkatli olmak zorunda olduğu için çeşitli önemler alırken, Ender, Şahika'nın arkasındaki gücün peşine düşer.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma yeni böüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

YASAK ELMA FRAGMAN

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE

Zehra, kitabının tanıtımı için Yıldız'dan yardım ister. İlk kez bir kadın tarafından terk edilecek olma duygusu ise Halit'i ikileme düşürür.

Halit'in kayıp bebeği bulup gelmesi, Şahika'nın kurduğu düzenin yavaş yavaş yıkılmasına yol açarken, Şahika yeni bir plan geliştirir.

Ender ve Yıldız güç birliği yaparak Şahika'nın foyalarını ortaya çıkarmaya çalışırlar. Halit oğlundan ayrı kalmayacağını herkese ilan edip, Yıldız'ı yalıya geri çağırır. Ancak Yıldız, ilişkisiyle ilgili nihai kararı vermiştir.