Yasak Elma 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız’dan Halit’i şok eden ayrılık isteği! Yasak Elma 55. son bölüm izle

Yasak Elma dizisinin son bölümünde; Halit'in Yıldız'dan ayrılmak istememesi Yıldız'da şok etkisi yaratır ve kafasının karışmasına neden olur. Şahika ise Halit’i yavaş yavaş kaybediyor olmanın verdiği tedirginlikle elindeki tüm kozları kullanmaya karar verir. İşte Yasak Elma 56. yeni bölüm fragmanı…
YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Şahika'nın yapacakları henüz bitmedi. #YasakElma'nın yeni bölüm fragmanı burada! @yasakelmafox https://t.co/yuBf0n2d6K
— FOX (@FOXTurkiye) November 4, 2019
Yıldız’ın Halit’ten ayrılmak istemesi, Halit’te şok etkisi yaratır. Yıldız, boşanma aşamasında çok dikkatli olmak zorunda olduğu için çeşitli önemler alırken, Ender, Şahika’nın arkasındaki gücün peşine düşer. Zehra, kitabının tanıtımı için Yıldız’dan yardım ister. İlk kez bir kadın tarafından terk edilecek olma duygusu ise Halit’i ikileme düşürür.
Halit’in kayıp bebeği bulup gelmesi, Şahika’nın kurduğu düzenin yavaş yavaş yıkılmasına yol açarken, Şahika yeni bir plan geliştirir. Ender ve Yıldız güç birliği yaparak Şahika’nın foyalarını ortaya çıkarmaya çalışırlar. Halit oğlundan ayrı kalmayacağını herkese ilan edip, Yıldız’ı yalıya geri çağırır. Ancak Yıldız, ilişkisiyle ilgili nihai kararı vermiştir.