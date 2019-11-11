Yasak Elma 57. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 56. son bölüm izle

Yasak Elma 56. son bölümü FOX TV ekranlarında yayınlandıç Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Yasak Elma'nın son bölümünde; Şahika’nın tüm gerçekleri söylemesi Halit, Ender, Kaya ve Yiğit’in hayatını tamamen değiştirecektir.

Yasak Elma dizisinin son bölümünde; Şahika kendini aklamak adına yeni bir plan yapma hazırlığındayken, Halit ona olan güvenini yitirmeye başlar. Şahika Halit'i kaybedecek olduğunu anlar ve yenilgisinin bedelini herkese çok ağır bir şekilde ödetmeye karar verir.

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Yasak Elma yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

YASAK ELMA FRAGMAN

YASAK ELMA 56. SON BÖLÜM İZLE

Halit'in Yıldız'dan ayrılmak istememesi Yıldız'da şok etkisi yaratır ve kafasının karışmasına neden olur.

Ender ve Asuman, Yıldız'ı Halit'e geri dönmesi için ikna etmeye ve böylece Şahika'dan ebediyen kurtulmaya çalışırlar.

Şahika ise Halit'i yavaş yavaş kaybediyor olmanın verdiği tedirginlikle elindeki tüm kozları kullanmaya karar verir.