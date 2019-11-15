Yasak Elma 57. yeni bölüm fragmanında Nadir Kılıç ortaya çıkıyor! Yasak Elma son bölüm izle…

Yasak Elma dizisinin son bölümünde; Şahika kendini aklamak adına yeni bir plan yapma hazırlığındayken, Halit ona olan güvenini yitirmeye başlar. Şahika Halit'i kaybedecek olduğunu anlar ve yenilgisinin bedelini herkese çok ağır bir şekilde ödetmeye karar verir. Yasak Elma'nın son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte detaylar...