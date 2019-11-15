Yasak Elma 57. yeni bölüm fragmanında Nadir Kılıç ortaya çıkıyor! Yasak Elma son bölüm izle…

Yasak Elma 56. son bölümü FOX TV ekranlarında yayınlandıç Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece ve Barış Kılıç’ın yer aldığı Yasak Elma’nın son bölümünde; Şahika herkesi zehirleyerek ortadan kaybolur. Yasak Elma yeni bölüm fragmanında ise Nadir Kılıç yeniden ortaya çıkıyor. İşte Yasak Elma 57. yeni bölüm fragmanı…
YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Nadir Kılıç ortaya çıkıyor! #YasakElma'nın yeni bölüm fragmanı yayında. @yasakelmafox https://t.co/bY46jkJnyl
— FOX (@FOXTurkiye) 11 Kasım 2019
KAFALAR KARIŞIYOR
Halit’in Yıldız’dan ayrılmak istememesi Yıldız’da şok etkisi yaratır ve kafasının karışmasına neden olur.
Ender ve Asuman, Yıldız’ı Halit’e geri dönmesi için ikna etmeye ve böylece Şahika’dan ebediyen kurtulmaya çalışırlar.
Şahika ise Halit’i yavaş yavaş kaybediyor olmanın verdiği tedirginlikle elindeki tüm kozları kullanmaya karar verir.