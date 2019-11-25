Yasak Elma 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 58. son bölüm izle

Yasak Elma dizisinin son bölümünde; Nadir, Halit'i alt etmek için başka bir yol daha bulur ve bu yol Yıldız'dan geçmektedir. Halit'in düşmanları alt etmek için bulduğu çözüm, tüm düzeni değiştirecektir.
YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Yasak Elma yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.
Şahika'nın ortadan kayboluşu onu herkesin gözünde tek suçlu haline getirmiştir.
Halit, Yıldız ve Ender'in haklı çıkmasının burukluğunu yaşarken, Şahika'nın arkasındaki gizli gücün kendisinden intikam almak için dönen eski dostu Nadir olduğunu öğrenir.
Nadir ve Halit yüzleşmesinde, Nadir'in getirdiği sürpriz isim tüm dengeleri alt üst edecektir.