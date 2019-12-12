Yasak Elma 61. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Bebekler karışıyor…

Yasak Elma 61. yeni bölümüyle FOX TV ekranlarında yayınlanacak ve yeni bölüme dair detaylar merakla bekleniyor. Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Yasak Elma'nın son bölümünde; Ender, Şahika'nın işbirliği teklifini mecburen kabul etmek zorunda kalır. Yasak Elma 61. yeni bölüm 1. ve 2. fragmanı yayınlandı işte detaylar…
Yıldız, Halit Can'ı en doğru kişiye emanet ediyor (!) #YasakElma'nın yeni fragmanı yayında. @yasakelmafox https://t.co/ZyYtWxOmaR
— FOX (@FOXTurkiye) 11 Aralık 2019
Halit'ten Nadir'i köşeye sıkıştıracak hamle… #YasakElma'nın yeni bölüm fragmanı yayında. @yasakelmafox https://t.co/bO42ebsceE
— FOX (@FOXTurkiye) 9 Aralık 2019
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ender ise başka bir oyunla bir taşla iki kuş vurma peşindedir. Şahika’nın dönüşü Yıldız ve Halit’in arasının açılmasına neden olur.
Nadir ve Ender, Şahika’yı göndermek için ellerinden geleni yaparlarken, Yıldız oldukça tedirgindir. Şahika’nın ise, gelmesinin ardında bambaşka bir planı vardır.