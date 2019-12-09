Yasak Elma 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 60. son bölüm izle

Yasak Elma 60. son bölümüyle FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece ve Barış Kılıç’ın yer aldığı Yasak Elma’nın son bölümünde; Ender, Şahika’nın iş birliği teklifini mecburen kabul etmek zorunda kalır. Yasak Elma 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 60. son bölüm izleme linki...

Yasak Elma dizisinin son bölümünde; Ender, bir taraftan Şahika'nın verdiği görevleri yaparken bir taraftan da ondan kurtulmanın yollarını arar. Şahika'nın ilk planı Halit ve Yıldız'ı ayırmaktır ve bunun için Ender'in yardımına ihtiyacı vardır.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

YASAK ELMA FRAGMAN

YASAK ELMA 60. SON BÖLÜM İZLE

Ender ise başka bir oyunla bir taşla iki kuş vurma peşindedir. Şahika'nın dönüşü Yıldız ve Halit'in arasının açılmasına neden olur.

Nadir ve Ender, Şahika'yı göndermek için ellerinden geleni yaparlarken, Yıldız oldukça tedirgindir. Şahika'nın ise, gelmesinin ardında bambaşka bir planı vardır.