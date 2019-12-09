Yasak Elma 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 60. son bölüm izle
Yasak Elma dizisinin son bölümünde; Ender, bir taraftan Şahika'nın verdiği görevleri yaparken bir taraftan da ondan kurtulmanın yollarını arar. Şahika'nın ilk planı Halit ve Yıldız'ı ayırmaktır ve bunun için Ender'in yardımına ihtiyacı vardır.
YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Yasak Elma yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.
Ender ise başka bir oyunla bir taşla iki kuş vurma peşindedir. Şahika'nın dönüşü Yıldız ve Halit'in arasının açılmasına neden olur.
Nadir ve Ender, Şahika'yı göndermek için ellerinden geleni yaparlarken, Yıldız oldukça tedirgindir. Şahika'nın ise, gelmesinin ardında bambaşka bir planı vardır.