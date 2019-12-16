Yasak Elma 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak elma 61. son bölüm izle

Yasak Elma 61. son bölümüyle FOX TV'de ekrana geldi. Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece ve Barış Kılıç’ın yer aldığı Yasak Elma’nın son bölümünde; Yıldız ve Ender, birlik olup Şahika’yı göndermeye çalışırken Şahika da boş durmaz. Yasak Elma 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak elma 61. son bölüm izleme linki...

Yasak Elma dizisinin son bölümünde; Halit, Nadir'in hamleleri karşısında sessiz kalmamaya kararlıdır. Sonunda Nadir'le ilgili eline büyük bir koz geçer ancak Nadir, Halit'in ummadığı birinden yardım alacaktır.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

YASAK ELMA FRAGMAN

YASAK ELMA 61. SON BÖLÜM İZLE

Şahika'nın iş birliği teklifini mecburen kabul etmek zorunda kalan Ender, bir taraftan Şahika'nın verdiği görevleri yaparken bir taraftan da ondan kurtulmanın yollarını arar.

Şahika'nın ilk planı Halit ve Yıldız'ı ayırmaktır ve bunun için Ender'in yardımına ihtiyacı vardır. Ender ise başka bir oyunla bir taşla iki kuş vurma peşindedir.