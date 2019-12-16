Yasak Elma 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak elma 61. son bölüm izle

Yasak Elma dizisinin son bölümünde; Halit, Nadir'in hamleleri karşısında sessiz kalmamaya kararlıdır. Sonunda Nadir'le ilgili eline büyük bir koz geçer ancak Nadir, Halit'in ummadığı birinden yardım alacaktır.
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Şahika'nın iş birliği teklifini mecburen kabul etmek zorunda kalan Ender, bir taraftan Şahika'nın verdiği görevleri yaparken bir taraftan da ondan kurtulmanın yollarını arar.
Şahika'nın ilk planı Halit ve Yıldız'ı ayırmaktır ve bunun için Ender'in yardımına ihtiyacı vardır. Ender ise başka bir oyunla bir taşla iki kuş vurma peşindedir.