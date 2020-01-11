Yasak Elma 64. bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız’dan Leyla hamlesi…

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında; Leyla'dan korkan Yıldız soluğu Nadir'in yanında alıyor. Leyla'yı alt etmek için Nadir ile iş birliği yapan Yıldız, planını devreye sokuyor. İşte Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Yasak Elma 64. yeni bölüm fragmanı...

Yasak Elma son bölümde; Ender ve Yıldız kusursuz bir plan yaparak Leyla’yı gönderme derdine düşmüşlerdi. Leyla başına gelenlerden sonra kendine yeni bir yandaş bulacak ve herkes için yeni bir dönem başlayacak.

YASAK ELMA 64. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız’ın Halit’in hayatını kurtarmak için Nadir’e fotoğrafı vermesinin ardından yalıda kıyamet kopar. Halit için bunu yapanı bulmak hiç zor değildir, tek şüpheli Ender’dir.

Ender bir kumpasa kurban gittiğini anladığında, oklarını Yıldız’a çevirir. Ender ve Yıldız birbirine düşmüşken, Şahika gizliden hedefine doğru yürüyordur.