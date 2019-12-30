Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Yasak Elma 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 63. son bölüm izle
Yasak Elma 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 63. son bölüm izle
Yasak Elma 62. son bölümüyle FOX TV'de yayınlandı. Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece ve Barış Kılıç’ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Yıldız, Leyla ve Halit birlikteliğinden iyice şüphelenmiştir, ne yapacağını düşünürken yardım isteyeceği tek kişi Ender’dir. Yasak Elma 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma 63. son bölüm izleme linki...
Magazin 30 Aralık 2019 - 23:34

Yasak Elma dizisinin 63. son bölümünde; Ender ve Yıldız kusursuz bir plan yaparak Leyla'yı gönderme derdine düşerler. Leyla başına gelenlerden sonra kendine yeni bir yandaş bulacak ve herkes için yeni bir dönem başlayacaktır.

YASAK ELMA 64. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

YASAK ELMA FRAGMAN

YASAK ELMA 63. SON BÖLÜM İZLE

Yıldız'ın Halit'in hayatını kurtarmak için Nadir'e fotoğrafı vermesinin ardından yalıda kıyamet kopar. Halit için bunu yapanı bulmak hiç zor değildir, tek şüpheli Ender'dir.

Ender bir kumpasa kurban gittiğini anladığında, oklarını Yıldız'a çevirir. Ender ve Yıldız birbirine düşmüşken, Şahika gizliden hedefine doğru yürüyordur.

Etiketler